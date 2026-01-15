Tras la euforia por la conquista de la Supercopa de Turquía, la celebración no terminó tan bien para el delantero colombiano Jhon Jáder Durán, quien fue sancionado por el comportamiento que mostró en las redes sociales después del partido.

El Comité Disciplinario de la Federación Turca de Fútbol determinó que Durán y su compañero Jayden Oosterwolde habrían incurrió en una “conducta antideportiva” durante los festejos en el camerino tras la victoria 2-0 sobre el Galatasaray en el Estadio Olímpico Atatürk, el pasado 10 de enero.

Por esa razón, al atacante se le impuso una multa económica equivalente a 400.000 liras turcas, es decir, unos 34 millones de pesos.

La decisión se tomó tras analizar publicaciones que el futbolista realizó en sus redes sociales, las cuales, según el reglamento, contravienen las normas de comportamiento establecidas por la Federación.

Por su parte, Jayden Oosterwolde también fue sancionado y, además de la multa, recibió una suspensión por un partido oficial.

Este no es el primer roce de Durán con los órganos disciplinarios turcos. El delantero ya había estado bajo investigación en una ocasión previa por otra celebración catalogada como “excesiva” durante un partido de liga frente al mismo rival.