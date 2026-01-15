Caimanes dio este miércoles un paso más hacia la conquista del título de la Liga Profesional de Béisbol Colombiano al vencer a Tigres de Cartagena por 3-2, en el segundo juego de la final, disputado en el estadio Édgar Rentería. La serie se puso 2-0 a favor de la novena barranquillera.

Desde el inicio, los Saurios mostraron su intención de dominar el encuentro, abriendo la pizarra con tres carreras en la primera entrada, un golpe temprano que les permitió tomar ventaja y marcar el ritmo del partido.

Aunque los felinos intentaron reaccionar, descontando dos anotaciones, la novena barranquillera mantuvo la calma y supo controlar la situación gracias al trabajo combinado de su cuerpo de relevistas y la sólida apertura de Henserson Álvarez.

La victoria quedó en manos del relevista criollo Elkin Alcalá, quien entró a lanzar por un episodio completo, retirando en orden a los tres bateadores rivales y registrando un ponche, mientras que la derrota fue para el abridor José Arejula, que en 4.1 entradas permitió siete imparables y tres carreras.

El cierre estuvo a cargo de Pedro García, quien consiguió el juego salvado al mantener a raya a los Tigres en la última entrada, dejando a dos corredores en base sin permitir que marcaran.

El encuentro también tuvo momentos de destacada defensiva, como el de Carlos Arroyo en la séptima entrada, cuando atrapó en el aire una línea que amenazaba con convertirse en hit, dejando desarmado a Ronaldo Hernández y evitando una posible anotación.

En la ofensiva, Arroyo fue clave para Caimanes, al conectar de 3-2, con una impulsada y una anotada que contribuyeron a la ventaja final del equipo.

Con este resultado, Caimanes se acerca al título y se prepara para el tercer duelo de la serie final, que se disputará este viernes, en el estadio Once de Noviembre Abel Leal, desde las 7 p.m., con la ilusión de seguir consolidando su superioridad ante Tigres y acercarse cada vez más a revalidar el título de campeón.