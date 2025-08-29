Todo listo para jugarse el tiquete al Mundial 2026. La selección Colombia dio a conocer este viernes la convocatoria de 26 jugadores para afrontar los juegos ante Bolivia y Venezuela, por las dos últimas fechas de la Eliminatoria Sudamericana.

Leer también: Diamondbacks 6, Cerveceros 4: Nabil Crismatt Abuchaibe festeja en el duelo de lanzadores colombianos

El entrenador Néstor Lorenzo convocó en su mayoría a los mismos futbolistas que han venido estando en las últimas concentraciones, pero sin duda alguna hay una gran novedad.

Esa es la inclusión de Dayro Moreno, quien actualmente es el goleador de la Copa Sudamericana con el Once Caldas. El veterano delantero, de 39 años, llega a hacer parte de un equipo que le ha costado bastante anotar en el último tiempo.

La nómina la lidera el guajiro Luis Fernando Díaz, quien empezó con todo su temporada con el Bayern Múnich de Alemania. También aparece James Rodríguez, quien viene de jugar 29 minutos en su último partido con el León de México luego de recuperarse de una lesión.

Leer más: La indomable personalidad de Jhon Jáder Durán: ¿recuperará el rumbo?

Otra de las novedades es el regreso del defensor central Yerson Mosquera, del Wolverhampton, quien recientemente se recuperó de una lesión de ligamentos.

📋¡𝗣𝗿𝗼́𝘅𝗶𝗺𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗮𝗱𝗮: 𝗘𝗟 𝗢𝗕𝗝𝗘𝗧𝗜𝗩𝗢 𝗱𝗲 𝗧𝗢𝗗𝗢𝗦!



Ellos son los 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝗱𝗼𝘀 por 𝗡𝗲́𝘀𝘁𝗼𝗿 𝗟𝗼𝗿𝗲𝗻𝘇𝗼 para disputar las jornadas 𝟭𝟳 y 𝟭𝟴 de las 𝗖𝗹𝗮𝘀𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮𝘀 𝗮 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗽𝗮 𝗠𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗙𝗜𝗙𝗔 𝟮𝟬𝟮𝟲… pic.twitter.com/vFVuBOAJoj — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) August 29, 2025

En los goleros no hay novedades debido a que fueron citados Camilo Vargas, Kevin Mier y David Ospina. En la defensa vuelven a estar Dávinson Sánchez, Yerry Mina y Jhon Lucumí.

Para estos juegos, citó a tres laterales derecho, Daniel Muñoz, Andrés Felipe Román y Santiago Arias. Por sector izquierdo estarán Déiver Machado y Johan Mojica.

En el mediocampo aparecen nombres como los de Jefferson Lerma, Kevin Castaño y Juan Camilo Portilla. Más arriba están otros jugadores como Jhon Arias, Richard Ríos y Juan Fernando Quintero.

En el frente de ataque las opciones serán el samario Luis Javier Suárez, el cartagenero Jorge Carrascal, Marino Hinestroza y Jhon Córdoba.

Leer también: Sebastián Viera se luce jugando al tenis, otra de sus grandes pasiones

La selección Colombia empezará su concentración este sábado en Barranquilla y, a más tardar, todos los jugadores estarán en la capital del Atlántico el día martes.

El equipo nacional jugará ante Bolivia el próximo jueves 4 de septiembre, a partir de las 6:30 p. m., en el estadio Metropolitano. Luego, ‘la Amarilla’ cerrará su participación en la Eliminatoria Sudamericana visitando a Venezuela en Maturín, el martes 9 de septiembre, también a las 6:30 p. m.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo solo necesitan vencer a Bolivia en el ‘Coloso de la Ciudadela’ para asegurar su presencia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.