El delantero tolimense Dayro Moreno volvió a escribir su nombre en la historia del fútbol colombiano.

El pasado viernes alcanzó un nuevo récord al igualar al argentino Sergio Galván Rey como máximo artillero del Once Caldas.

El tanto llegó en la victoria 3-0 frente a Boyacá Chicó, en compromiso correspondiente a la novena fecha de la Liga BetPlay 2026-I, disputado en Manizales.

👑⚽ ¡SIGUE ROMPIENDO RÉCORDS!



🎯🤍 Dayro Moreno anotó en la victoria 3-0 del Once Caldas y se convirtió en el máximo goleador del Blanco Blanco en su historia



🙌🔥 Larga vida al rey Dayro pic.twitter.com/V5JY94Rlus — ESPN Colombia (@ESPNColombia) February 28, 2026

Con su anotación, Dayro alcanzó los 172 goles con la camiseta del Once Caldas.

Algunos medios de comunicación le atribuyen 172 goles, uno de los tantos señalados, ante Jaguares en 2024, figura oficialmente como autogol en las planillas de Dimayor.

😎👑 ¡LEGENDAYRO! ¡DAYRO MORENO HISTÓRICO! ¡MÁXIMO GOLEADOR EN LA HISTORIA DE ONCE CALDAS!



⚽💥 Dayro llegó a los 172 goles con el 'blanco blanco' y supero a Sergio Galvan Rey ¡Nadie lo para, siempre aparece con goles y momentos épicos! pic.twitter.com/b9luyUIyM4 — Win Sports (@WinSportsTV) February 28, 2026

Tras el partido, el delantero expresó su emoción por el logro, destacando que es fruto de más de dos décadas de carrera profesional.

“Es algo inolvidable romper el récord con el equipo del que soy hincha. Pero esto no termina aquí; queremos volver a levantar un título”, afirmó el atacante.

Dayro el próximo 3 de marzo cumplirá 22 años desde su primer gol como profesional, anotado ante Unión Magdalena bajo la dirección técnica de Luis Fernando Montoya.

Asimismo, el nuevo hito se suma a una lista extensa de marcas personales: máximo goleador histórico de la Liga colombiana con 257 goles (151 con Once Caldas, 44 con Atlético Nacional, 29 con Millonarios, 22 con Atlético Bucaramanga y 11 con Junior).

Máximo goleador colombiano de todos los tiempos, con 382 anotaciones en su carrera profesional, superando a Radamel Falcao García.

También con el triunfo 3-0 que incluyó doblete de Jefry Zapata el equipo dirigido por Hernán Darío Herrera llegó a 16 puntos y se ubica en el segundo lugar del campeonato, a solo uno del líder.