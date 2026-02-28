El delantero Tomás Ángel se convirtió en una de las incorporaciones más llamativas de América de Cali para la Liga BetPlay 2026.

La selección Colombia de baloncesto venció a Chile por el clasificatorio al Mundial de 2027 en Catar

Marcelo Escudero asume como entrenador interino del River Plate tras salida de Gallardo

Los ocho clubes grandes del fútbol colombiano exigen cambiar el reparto de los derechos de TV

Con 23 años y experiencia reciente en Estados Unidos, el atacante vuelve al país con el objetivo de consolidarse en un equipo con aspiraciones de título.

El club escarlata apuesta por un plantel equilibrado entre experiencia y juventud, y en ese esquema el perfil de Ángel encaja como alternativa ofensiva con movilidad, presión alta y capacidad de adaptación en el frente de ataque.

¿Quién es Tomás Ángel?

Formado en Atlético Nacional, donde debutó como profesional, el delantero dio el salto internacional en 2024 tras ser fichado por Los Angeles FC. Su llegada a la MLS significó un proceso de adaptación a un fútbol de alta exigencia física y táctica.

Durante su etapa en Estados Unidos también pasó por Los Angeles FC (equipo principal), Los Angeles FC reserva, Phoenix Rising FC y San Diego FC.

En total disputó 52 partidos oficiales y marcó 12 goles en competiciones estadounidenses, acumulando rodaje y experiencia internacional.

Asimismo, Los Angeles FC (primer equipo): 7 partidos, 2 goles. Los Angeles FC reserva: 5 partidos, 3 goles. Phoenix Rising: 15 partidos, 3 goles. San Diego FC: 25 partidos, 4 goles.

América le ofrece un escenario competitivo, una hinchada exigente y un proyecto con metas claras en 2026.

Ángel puede desempeñarse como centrodelantero o en un sistema con doble punta, aportando movilidad y presión en salida rival. La expectativa del club es que convierta la experiencia internacional en goles y protagonismo en el torneo local.