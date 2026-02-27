El América de Cali, que por ahora ocupa el cuarto puesto en la clasificación del primer semestre del Fútbol Profesional Colombiano, va por un nuevo delantero para reforzar su plantilla y así poder ir por el título.

Leer también: Los ocho clubes grandes del fútbol colombiano exigen cambiar el reparto de los derechos de TV

Se trata de Tomás Ángel, ex del Atlético Nacional, hijo del exfutbolista Juan Pablo Ángel, y que estaba jugando en la MLS con el San Diego FC.

Según reportó el periodista de ESPN Julián Capera en su cuenta de X, América tendría un “principio de acuerdo” con Ángel a la espera de “ajustar detalles finales”.

Agregó que el delantero firmaría hasta diciembre de 2026, con posibilidad de extenderlo un año más.

Ángel ha jugado en la MLS desde inicios de 2024, pasando por LAFC, Phoenix Rising y San Diego, donde marcó 4 goles.

Hay que recordar que el club dirigido por David González sufrió la baja de Rodrigo Holgado y por eso la búsqueda de otro delantero para que apoye al ecuatoriano Daniel Valencia.

Ángel estuvo tres años en Atlético Nacional, desde 2021 hasta 2023, club con el que disputó 52 partidos en total, anotando ocho goles.

El delantero también representó a Colombia con la selección Sub-20 en 23 partidos, anotando 10 tantos.