Los ocho clubes considerados “grandes” del fútbol profesional colombiano decidieron tensar aún más la discusión sobre la repartición de los ingresos por los derechos de televisión, un tema que se ha convertido en uno de los principales focos de conflicto dentro de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor).

Según reportes de prensa deportiva, equipos con arraigo histórico y gran seguimiento buscan que el sistema de distribución actual, que reparte de manera igualitaria entre todos los equipos sin importar su tamaño o audiencia, sea revisado de cara al nuevo contrato de transmisión que entrará en vigencia en 2027.

Los clubes que han decidido alzar la voz. Atlético Nacional, Millonarios, América de Cali, Junior, Santa Fe, Deportivo Cali, Independiente Medellín y Once Caldas consideran que el esquema vigente no reconoce adecuadamente la inversión, el rendimiento internacional ni la atracción televisiva que estos equipos generan en comparación con otras instituciones del campeonato. Por ello, exigirán que una parte de los ingresos se distribuya según indicadores similares a los que se utilizan en ligas internacionales, en los que factores como los resultados deportivos y la audiencia televisiva juegan un papel importante.

La postura de los clubes grandes responde a la necesidad que perciben de fortalecer sus recursos financieros para competir en torneos continentales como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, donde el fútbol colombiano ha tenido actuaciones discretas en los últimos años. Desde su perspectiva, la actual repartición igualitaria limita su capacidad de inversión en nóminas, infraestructura y proyectos deportivos que puedan elevar el nivel competitivo del balompié nacional en el plano internacional.

EL HERALDO pudo confirmar que Junior asistió a la reunión, que se realizó de manera virtual, con los representantes de los otros siete equipos que lideran la iniciativa y respalda esta idea de que se cambie la repartición de los derechos de transmisión. Por el equipo rojiblanco estuvieron Fuad Char, accionista del club, y Antonio Char, presidente del cuadro barranquillero.

Hasta ahora, la discusión se ha concentrado en planteamientos mediáticos y en declaraciones de dirigentes y comentaristas; no obstante, la decisión sobre el modelo de reparto de los derechos de televisión corresponde a la asamblea de clubes de la Dimayor, donde cada equipo tiene un voto igualitario, independientemente de su tamaño o ingresos. Eso plantea un escenario de negociación complejo, en el que las fuerzas entre los clubes grandes y los de menor presupuesto se medirán en las próximas semanas a medida que se acerque la definición del nuevo contrato de transmisión.