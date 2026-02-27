Marcelo Escudero, el actual entrenador de la reserva del River Plate argentino, asumió como técnico interino del equipo principal tras el anuncio el pasado lunes de la salida de Marcelo Gallardo, en el inicio de una temporada en la que el ‘Millonario’ sigue la mala racha.

Marcelo Gallardo en su último partido como DT de River Plate.

Mientras busca a un nuevo director técnico, el club expresó que Marcelo Escudero será el entrenador interino para la siguiente fecha del torneo local, el lunes 2 de marzo ante Independiente Rivadavia de Mendoza.

Los candidatos a ocupar el puesto de entrenador del River Plate, según la prensa deportiva argentina, son Eduardo Coudet, Hernán Crespo y Santiago Solari.

Los tres son exjugadores del club, cuentan con distintas experiencias en el banquillo y comparten el estilo de juego que caracterizó los últimos años de River, marcados a fuego por Gallardo incluso durante el interregno de Martín Demichelis.

Los entrenadores Eduardo Coudet (i), Hernán Crespo (c), Santiago Solari.

Coudet, el favorito

‘Chacho’ Coudet, de 51 años, es el entrenador que -según la prensa- tendría más oportunidades de ponerse al frente del plantel que acumula tres derrotas consecutivas por el Torneo Apertura y, si se suma a los resultados del final del año pasado, atraviesa la peor racha del fútbol argentino, por encima de equipos comprometidos con el descenso.

Actual director técnico del Alavés de España, ‘Chacho’ dirige equipos desde hace más de diez años: pasó por el Celta de Vigo, Rosario Central y Racing Club de Argentina, Tijuana de México, y Atlético Mineiro e Internacional de Porto Alegre de Brasil.

En 2019 logró dos títulos locales con Racing y en 2023, el Torneo Mineiro con el ‘Galo’.

Los fanáticos de River recuerdan su paso como jugador, ya que logró cinco títulos locales en 179 partidos (27 goles) entre 2000 y 2004.

Sin embargo, Coudet dijo este viernes en rueda de prensa que no hasta ahora no ha tenido contactos con River Plate para convertirse en nuevo entrenador del conjunto argentino y destacó su buena relación con la entidad vitoriana.

“Si tuviera un contacto lo diría porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. No tengo por qué ocultarlo y si hubiera un contacto habría que ver qué piensa el Alavés”, insistió Coudet en rueda de prensa tras la derrota del Alavés ante el Levante este viernes.

“Tengo buena relación con la propiedad y con la dirección del Alavés. No tengo la necesidad de ocultar algo. La única verdad es la que estoy contando, al menos desde mi lado y se puede comprobar”, añadió Coudet.

El entrenador del Alavés, Eduardo Coudet.

Crespo, otro grande del River

Hernán Jorge Crespo es uno de los grandes exjugadores surgidos de la cantera de River -donde sumó 12 goles en 21 partidos entre 1993 y 1996- y podría hacerse cargo de la silla que dejará Gallardo.

Tras su prolífica carrera como centrodelantero en Europa, ‘Valdanito’ comenzó su experiencia como entrenador en las divisiones menores de Parma, club italiano en el que llegó a vicepresidente, además del Módena.

En Argentina dirigió a Banfield y a Defensa y Justicia, con el que logró la Copa Sudamericana en 2020, principal título de su palmarés en el banquillo.

Entre 2023 y 2024 condujo al Al-Duhail (Catar) a la obtención de tres títulos locales y al Al-Ain (Emiratos Árabes Unidos) a levantar la Copa de Campeones de Asia.

Actualmente Crespo es entrenador del San Pablo de Brasil, en su segundo ciclo en el club, donde obtuvo en 2021 el campeonato paulista.

La saga Solari

Santiago ‘Indiecito’ Solari tiene desventajas frente a los otros candidatos a ser director técnico del ‘Millonario’, pero su filiación con el club y su largo recorrido europeo lo convierten en una opción.

Perteneciente a una familia prolífica de jugadores y entrenadores en Argentina, Solari es director del fútbol profesional del Real Madrid desde 2022, donde también fue entrenador de las divisiones formativas.

Volante por izquierda de buen pie, su carrera tomó vuelo a partir de su paso por River, donde disputó 42 partidos entre 1996 y 1999, marcando ocho goles y asistiendo en cuatro oportunidades.