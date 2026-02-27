El internacional colombiano Luis Suárez, de 28 años, sigue en racha goleadora. El pasado 21 de febrero llegó a 20 goles en la Liga de Portugal tras contribuir con un tanto a la victoria del Sporting por 0-3 ante el Moreirense, en la vigésima tercera jornada del campeonato.

Lea: Tomás Ángel, cerca de ser nuevo jugador del América de Cali: hay un principio de acuerdo

RODRIGO ANTUNES/EFE Luis Javier Suárez festejando su golazo victorioso.

Suárez, que se había perdido el partido anterior por acumulación de tarjetas amarillas, volvió a la titularidad y, en el minuto 75, anotó el tercer tanto del partido, lo que lo sitúa en lo más alto de la tabla de goleadores junto al griego del Benfica Vangelis Pavlidis.

A esto se le suma que fue distinguido como el mejor jugador de enero de la Liga Portugal, que ya le había otorgado el premio al mejor delantero del mismo mes.

EFE/EPA/TIAGO PETINGA El colombiano Luis Suárez, jugador del Sporting de Lisboa, celebrando un gol.

Al anunciar el reconocimiento para el nacido en Santa Marta, la Liga Portugal destacó que Luis Javier Suárez “ha sido fundamental en el sector ofensivo de los verdiblancos y se ha mostrado a un gran nivel” en enero, con tres goles y una asistencia en las jornadas disputadas en ese periodo.

Lea: Los ocho clubes grandes del fútbol colombiano exigen cambiar el reparto de los derechos de TV

En 2025 también resaltó en la selección Colombia, haciendo maravillas con la oportunidad que le dio Néstor Lorenzo para mostrarse vistiendo los colores de ‘la Tricolor’. El delantero samario marcó cuatro en la goleada 6-3 de Colombia ante Venezuela, en septiembre pasado.

Ronald Peña R/EFE AMDEP3105. MATURÍN (VENEZUELA), 09/09/2025.- Luis Javier Suárez de Colombia celebra un gol este martes, en un partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Venezuela y Colombia en el estadio Monumental de Maturín, en Maturín (Venezuela). EFE/ Ronald Peña R

Por la capacidad goleadora que ha demostrado en los últimos meses, varios equipos de Europa estarían interesados en Luis Javier Suárez, según la prensa deportiva internacional.

Por ejemplo, ‘Sports Boom’ afirma que Liverpool y Newcastle, ambos de Inglaterra, estarían evaluando un posible fichaje del colombiano.

Lea: Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la goleada de Millonarios al Deportivo Pereira

Agrega que Suárez estaría dispuesto a dejar al Sporting, con el que tiene contrato hasta 2030, por un salario entre los 7 y 9 millones de euros. La cláusula de rescisión del contrato actual del delantero sería de 80 millones de euros.

Al samario le convendría aprovechar su buen momento para saltar a un equipo grande de Europa este trimestre y aspirar a competir por el título de la Champions League.

En caso de que termine llegando a un acuerdo con el Liverpool, Suárez estaría haciendo un camino similar al de Luis Díaz, quien pasó del FC Porto a ‘los Reds’.