La Selección Colombia Femenina Sub-20 sufrió una derrota por 1-0 frente a Ecuador en el arranque del hexagonal final del Sudamericano Femenino Sub‑20, que se disputa en el estadio CARFEM de Ypané, en Paraguay.

Desde los primeros minutos, la selección ecuatoriana controló el balón, presionó con intensidad y dominó las acciones del mediocampo, lo que dificultó la salida de Colombia durante gran parte del encuentro.

La jugada decisiva llegó pasada la hora de juego, cuando Rosa Flores, del conjunto ecuatoriano, tomó la pelota tras un error defensivo colombiano y con un remate de larga distancia venció a la arquera Luisa Agudelo, anotando el único gol del partido.

Tras recibir el gol, el seleccionado dirigido por Carlos Paniagua trató de responder adelantando líneas y buscando espacios en el último tercio del campo. Sin embargo, la Tricolor no tuvo oportunidades claras.

Con este resultado, Colombia arrancó el hexagonal sin sumar puntos, mientras que Ecuador se posicionó entre los primeros lugares de la tabla. En la primera jornada también se registraron victorias de Brasil y un empate entre Argentina y Venezuela.

La siguiente prueba para el equipo colombiano será contra Selección de Brasil Sub‑20 femenina, duelo programado para el jueves 19 de febrero, en la segunda fecha de la fase decisiva.