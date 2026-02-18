Dávinson Sánchez anotó uno de los goles en la contundente victoria 5-2 del Galatasaray frente a la Juventus, en el partido de ida de los playoffs de la UEFA Champions League.

El encuentro también contó con la participación de Juan Cabal, aunque fue expulsado en el segundo tiempo.

El compromiso no comenzó de la mejor manera para Sánchez. En la primera mitad quedó comprometido en el segundo tanto del conjunto italiano, cuando salió a destiempo en una acción defensiva que dejó espacio para que Teun Koopmeiners definiera con comodidad.

Sin embargo, el zaguero reaccionó en el complemento. Con el marcador ajustado, se sumó al ataque y, tras ingresar al área, empujó el balón con el hombro para marcar el 3-2 parcial, gol que impulsó la remontada definitiva del equipo turco.

A partir de ese momento, su rendimiento en defensa fue más sólido y transmitió mayor seguridad en el fondo.

Partido para el olvido de Juan David Cabal. ❌ Ingresó para prevenir la expulsión de un compañero (Cambiaso); en 20 minutos recibió la tarjeta roja 🟥; y, al final, su equipo recibió dos goles en contra (5-2)



La transmisión oficial enfocó a Dávinson Sánchez dándole ánimo 🤜🇨🇴 pic.twitter.com/Rm4edtmujV — Tito Puccetti (@titopuccettic) February 17, 2026

La expulsión de Juan Cabal complicó el panorama para Juventus, que terminó cediendo terreno ante el impulso ofensivo del Galatasaray.

Con la ventaja de tres goles, el equipo turco viajará a Turín con una diferencia importante en el marcador global. El duelo de vuelta se disputará el miércoles 25 de febrero en territorio italiano, donde Juventus intentará revertir la serie ante su afición.