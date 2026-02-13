Atlético Nacional continúa muy bien en el inicio de la Liga BetPlay 2026-I. El conjunto antioqueño superó 4-1 a Fortaleza CEIF en el estadio Estadio Atanasio Girardot, el pasado jueves 12 de febrero.

El equipo verdolaga mostró fuerza para sellar una victoria que lo consolida en la parte alta de la tabla. Alfredo Morelos fue quien generó constante peligro.

El delantero tuvo varias aproximaciones claras antes de meter el gol. Sin embargo, el atacante tuvo su revancha antes del descanso.

Tras un centro preciso desde la izquierda, apareció dentro del área para conectar de cabeza y abrir el marcador, desatando la celebración en las tribunas. En la segunda mitad, el dominio local fue aún más evidente.

Nacional amplió la ventaja gracias a una jugada colectiva que terminó en un potente remate dentro del área. Fortaleza reaccionó de inmediato con una acción individual que terminó en descuento, pero el intento de reacción duró poco.

NAL 🆚 FOR |⏱️| 90+1' | 4-1 | Finaliza el compromiso.



Tres puntos para El Verde 💚#MinutoAMinutoVerdolaga🇳🇬 pic.twitter.com/pMtHd3VLgP — Atlético Nacional (@nacionaloficial) February 13, 2026

Morelos volvió a aparecer con un disparo contundente para el tercero, y sobre el final, un remate cruzado sentenció el 4-1 definitivo.

Con este resultado, Nacional suma puntaje ideal en el arranque del torneo y confirma su solidez tanto en ataque como en generación de juego. Fortaleza, por su parte, mostró momentos interesantes, aunque sufrió ante la contundencia del rival.