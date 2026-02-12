La presencia de figuras de talla mundial en el fútbol profesional colombiano suele generar una expectativa que trasciende lo estrictamente deportivo, convirtiéndose en un fenómeno social y estadístico. En este contexto, el regreso de los grandes ídolos a sus ligas de origen representa no solo un refuerzo técnico para los clubes, sino también una oportunidad para que los referentes históricos cierren sus ciclos profesionales en las instituciones de sus afectos.

Radamel Falcao García ha vuelto a ser el centro de atención tras concretar un nuevo hito en su trayectoria con Millonarios, consolidando su vigencia apenas un día después de alcanzar los 40 años.

El pasado miércoles, en el estadio El Campín de Bogotá, el delantero samario anotó el único tanto en la victoria de Millonarios 1-0 frente a Águilas Doradas, asegurando así el primer triunfo del equipo dirigido por Fabián Bustos en la Liga BetPlay 2026-I.

🔥⚽ ¡El Tigre volvió a rugir en El Campín! 🐅💙@FALCAO marcó la diferencia y la Familia Azul lo eligió como el Héroe del partido junto a @HEROagenciabtl. 🙌✨ pic.twitter.com/nGntoUlNQw — Millonarios FC (@MillosFCoficial) February 12, 2026

El suceso ocurrió en el minuto 56 de la segunda parte, cuando Falcao, quien había ingresado al terreno de juego en sustitución de Carlos Darwin Quintero, ejecutó con éxito un tiro penal derivado de una falta sobre el central Andrés Llinás. Aunque el portero rival, Iván Mauricio Arboleda, logró intuir la dirección del lanzamiento, la potencia del remate permitió que el balón ingresara en el arco norte del escenario capitalino.

¡3 puntos azules y rugido del Tigre en El Campín! 🏟️💙



​📷▶️ Mira las mejores imágenes que nos dejó la victoria frente a Águilas Doradas en https://t.co/Uvyt5lTiXe pic.twitter.com/k0giW3hQWQ — Millonarios FC (@MillosFCoficial) February 12, 2026

Este gol adquiere una relevancia especial al producirse inmediatamente después de que el atacante celebrara su cumpleaños. Se trata de su anotación número 12 con la camiseta del equipo bogotano en un total de 32 partidos disputados, divididos entre la liga local y la Copa Sudamericana.

La influencia del jugador en la estructura del plantel fue valorada positivamente por sus compañeros tras el encuentro. El mediocampista Mateo García, según declaraciones recogidas por medios de comunicación durante la rueda de prensa oficial, expresó que contar con un referente como Falcao “nos enriquece día tras día” y resaltó la alegría del grupo por contribuir a que el delantero continúe ampliando sus registros personales.

En términos históricos, esta anotación eleva la cifra total de goles profesionales de Radamel Falcao García a 357. Su recorrido goleador, que inició el 23 de abril del año 2000 con el club Lanceros Fair Play, incluye pasos exitosos por instituciones como River Plate, Porto, Atlético de Madrid y Mónaco, además de su etapa en la Premier League con el Manchester United y el Chelsea.

Con su actual desempeño en el rentado nacional, el máximo goleador de la Selección Colombia reafirma su compromiso con el objetivo del club de obtener el título en este semestre, manteniendo una regularidad competitiva que impacta directamente en los resultados del conjunto capitalino.