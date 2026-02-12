El mercado de fichajes europeo vuelve a poner su mirada en la plantilla del FC Barcelona, especialmente en piezas que han demostrado una versatilidad táctica excepcional. Jules Koundé, quien a sus 27 años se ha consolidado como uno de los defensores más regulares del continente, es nuevamente el centro de los rumores que vinculan a la Liga española con la Premier League.

Lea también: Vincent Kompany continúa elogiando a Luis Díaz: “Es una máquina”

La capacidad del francés para desempeñarse con solvencia tanto en el eje de la zaga como en la banda derecha lo ha convertido en un activo de alto valor estratégico para el club azulgrana y en un objeto de deseo recurrente para las grandes potencias inglesas, que buscan jugadores capaces de adaptarse a ritmos de juego vertiginosos.

De acuerdo con informaciones recientes publicadas por el diario británico Daily Mail, el Liverpool ha reactivado su interés por el jugador con una propuesta económica que rompe la tendencia de años anteriores. El club inglés estaría dispuesto a desembolsar 80 millones de euros para hacerse con los servicios de Koundé, una cifra que supera significativamente los 50 millones de euros fijos que el Barcelona pagó al Sevilla en 2022.

Aunque el nombre del defensor ya había estado en la órbita de los “reds” durante las temporadas 2023, 2024 y 2025, es la contundencia de esta posible oferta la que ha generado un nuevo escenario en las oficinas del Camp Nou.

Lea también: Caimanes se cita con Águilas Metropolitanas en las semifinales de la Serie de las Américas 2026

Para el técnico alemán Hansi Flick, Koundé es una pieza innegociable en su esquema actual. Bajo su dirección, el francés ha potenciado sus virtudes físicas y su lectura de juego, siendo fundamental en una línea defensiva que se caracteriza por jugar muy adelantada y requerir una velocidad de repliegue inmediata.

A pesar de que su valor de mercado en portales especializados como Transfermarkt se sitúa actualmente en torno a los 65 millones de euros, el FC Barcelona no parece tener urgencia por vender. Con un contrato vigente hasta el año 2030 y una cláusula de rescisión (puede finalizar su contrato unilateralmente antes de tiempo) que en su última renovación se blindó en los 1.000 millones de euros, la entidad catalana solo consideraría una transferencia si la cifra se acerca a los 80 millones propuestos.

Este interés persistente del Liverpool responde a una planificación deportiva que busca asegurar el relevo generacional en su defensa con futbolistas que ya poseen experiencia en la élite y títulos en su palmarés.

Lea también: Los Caimanes vencen 6-4 a las Águilas Metropolitanas y avanzan a la final de la Serie de Las Américas

No obstante, la situación contractual de Koundé y su rol de liderazgo silencioso dentro del vestuario sugieren que cualquier movimiento requerirá de una negociación compleja. Por el momento, el defensor francés se mantiene como uno de los jugadores con más minutos acumulados en la temporada, demostrando que su transición definitiva al lateral derecho ha sido uno de los movimientos más exitosos del equipo en los últimos años.