La gloria los espera. Los Caimanes de Barranquilla vencieron 6-4 a las Águilas Metropolitanas de Panamá, este jueves en el estadio Monumental de Caracas ‘Simón Bolívar’, y avanzaron a la final de la Serie de las Américas, donde se medirá al vencedor de la llave que disputarán Navegantes de Magallanes y la selección de Cuba, que se enfrentan más tarde.

Un jonrón del venezolano Gabriel Lino en la parte alta del noveno episodio, con Harold Ramírez en circulación, le dio la ventaja a los Saurios en un juego de toma y dame en el que estuvieron perdiendo dos veces (2-1 y 4-2).

“Fui a buscar un buen contacto, a tratar de poner la bola en el campo para darle chance a mis compañeros y ver si podíamos meternos en el juego, afortunadamente se fue”, expresó Lino al final del juego.

“El ánimo de los muchachos siempre está arriba estemos ganando o perdiendo, todo el torneo ha sido así”, valoró el receptor venezolano.

Lino, que fue la figura de los reptiles al batear de 4-2 e impulsar dos anotaciones, descorchó la pizarra en la primera entrada al conectar un elevado de sacrificio que llevó al sanandresano Tito Polo a la caja registradora.

El isleño cometió un grave error a la defensiva en el jardín central que derivó la carrera del empate de los canaleros en el tercer acto. Gabriel Noriega despachó un hit que remolcó a Carlos Mosquera hasta el plato.

En la parte baja del cuarto episodio, Águilas se puso en ventaja con un vuelacercas de Édgar Muñoz ante el pitcher abridor Luis Pérez.

Caimanes igualó en el séptimo inning con una garrafal equivocación del campocorto Brainer Bonaci al fildear un machucón de Carlos Arroyo y al lanzar a primera.

Arroyo se embasó y Jesús Marriaga pisó el plato para poner la pizarra 2-2. Sin embargo, en la parte baja del mismo episodio, el equipo panameño sumó un par de rayitas y parecía encaminado a la victoria.

Cortesía Jesús Marriaga bateó de 3-2, con una carrera impulsada y una anotada.

El conjunto dirigido por Néder Horta volvió a la carga en la octava entrada y volvió a emparejar el tablero con un ‘sacrifice fly’ de Andrés Angulo, que llevó a Lino a la meta, y con un hit empujador de Marriaga, que trae a Leandro Emiliani al home plate.

Luego, ya en el noveno inning, llegó el batazo de Lino que redondeó el festejo y el paso a la instancia decisiva.

El relevista Ezequiel Zabaleta, que lanzó un inning completo, se acreditó el triunfo, mientras Pedro García se anotó juego salvado. Jorge Bautista cargó con la derrota.

Cortesía El lanzador Pedro García se anotó juego salvado.

Los Caimanes clasificaron a la semifinal en el cuarto puesto del standing de la fase regular, después de hacer un récord de tres victorias y tres derrotas, mientras que el conjunto panameño avanzó como líder con cinco triunfos y solo una caída.

De esta manera, la novena colombiana consigue disputar su tercera final internacional luego de perder la Serie Latinoamericana en 2016 y ganar la Serie del Caribe en 2022.

La final de la Serie de Las Américas se vivirá este viernes, en el estadio Monumental de Caracas, desde las 6:30 p. m. (horario por reconfirmar).