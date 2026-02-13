La selección femenina Sub-20 de Colombia aseguró su presencia en la ronda definitiva del Sudamericano tras finalizar en el primer lugar del Grupo A.

El equipo nacional cerró la fase inicial con ocho puntos, producto de dos victorias y dos empates, manteniendo el invicto en el certamen continental.

El empate sin goles frente a Paraguay en la última jornada fue suficiente para conservar la cima de la tabla y confirmar su condición de uno de los equipos más sólidos del torneo.

📸 𝐼𝑚𝑎́𝑔𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑆𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎 🆚🇵🇾 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝐶𝑂𝑁𝑀𝐸𝐵𝑂𝐿 𝑆𝑢𝑏 20 𝐹𝑒𝑚𝑒𝑛𝑖𝑛𝑎.



🇨🇴 0-0 🇵🇾#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/XnZ72UMqpC — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) February 13, 2026

El compromiso ante el conjunto anfitrión fue intenso y disputado en la zona media del campo. Las oportunidades claras escasearon y ambos equipos priorizaron el orden defensivo.

Colombia generó aproximaciones que exigieron a la arquera rival, mientras que Paraguay también encontró espacios en algunos tramos del encuentro. Sin embargo, ninguna logró romper el cero.

En la segunda mitad, la expulsión de una jugadora paraguaya abrió el panorama para la Tricolor, que intentó aprovechar la superioridad numérica, aunque el marcador no se movió.

Tabla de posiciones del Grupo A Sub-20

Con este resultado, Colombia terminó como líder con ocho unidades. Venezuela y Paraguay también avanzaron a la siguiente fase, mientras que Uruguay y Chile quedaron eliminadas.

La clasificación como primeras permite a las dirigidas por el cuerpo técnico nacional afrontar la ronda final con mayor confianza y aspiraciones de título.