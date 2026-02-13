Varios atletas en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 han detectado fallas en sus preseas minutos después de recibirlas, justo en medio de los festejos.

Uno de los casos más comentados fue el de la esquiadora estadounidense Breezy Johnson, quien conquistó el oro en descenso alpino. Mientras celebraba su triunfo, la pieza que une el medallón con la cinta se desprendió, dejando la medalla dañada.

“Estaba saltando de emoción y se rompió”, explicó La situación también afectó a otros competidores, entre ellos la sueca Ebba Andersson, la patinadora estadounidense Alysa Liu y el biatleta alemán Justus Strelow.

En el caso de Strelow, su medalla cayó al suelo mientras celebraba junto a su equipo, generando desconcierto en plena ceremonia. El atleta intentó ajustarla en ese momento, sin éxito definitivo.

Las preseas, fabricadas por la Casa de la Moneda italiana, pesan alrededor de 500 gramos en sus versiones de oro y plata, mientras que las de bronce rondan los 420 gramos. Aunque el diseño ha sido destacado por su estética, el inconveniente estaría relacionado con el sistema de sujeción entre el medallón y la cinta.

De acuerdo con declaraciones recogidas por Reuters, el director de comunicación del comité organizador, Luca Casassa, confirmó que el problema fue detectado en un número limitado de unidades y que ya se implementó una solución técnica.

La organización informó que los atletas pueden entregar sus medallas para una reparación rápida y específica. Según los responsables, el inconveniente no compromete el material ni el valor de las preseas, sino únicamente el sistema de unión con la cinta.