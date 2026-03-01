El inicio del campeonato mundial de Moto2 tuvo un episodio que paralizó a los fanáticos del motociclismo.

Jaguares 0, Junior 2: impuso su jerarquía

Minuto a minuto de la victoria de Junior 2-0 sobre Jaguares en Montería

Leeds United 0, Manchester City 1: victoria y presión para el Arsenal

David Alonso vivió uno de los momentos más angustiantes de su carrera durante el Gran Premio de Tailandia, disputado en el circuito de GP de Tailandia.

Estaba en lo que consideraban una remontada prometedora pero terminó en una escena que obligó a detener la competencia.

Agencia EFE David Alonso se cayó de su moto

El incidente ocurrió en la tercera vuelta, cuando Alonso ya había ganado posiciones tras largar desde el décimo puesto. En plena aproximación a la curva diez, perdió el control de su CFMoto y salió despedido.

Segundos después, el checo Filip Salač no logró esquivarlo y lo impactó, empujándolo hacia otra moto, la del australiano Senna Agius. Todo apunta a que una desaceleración repentina del piloto que iba delante desencadenó la reacción en cadena.

Look at THAT front end save from David Alonso 🤯#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/T40zRRBMxN — MotoGP™🏁 (@MotoGP) February 27, 2026

La escena fue estremecedora. Alonso quedó inmóvil sobre el asfalto mientras el resto del pelotón continuaba. La Dirección de Carrera activó la bandera roja instantes después, cuando los competidores regresaban a la zona del accidente.

Durante la transmisión oficial se alcanzó a ver al colombiano tendido en la pista antes de que las cámaras cambiaran de imagen. La preocupación fue inmediata.

El campeón mundial de Moto3 en 2024 recuperó el conocimiento poco después y fue trasladado al centro médico del trazado en Buriram para una evaluación más detallada.

Aunque se encontraba visiblemente afectado y nervioso, pudo comunicarse con sus padres mientras recibía atención médica. A través de sus redes sociales el joven de 20 años indicó: “Gracias a Dios puedo subir esta foto sin ninguna lesión y con una sonrisa. Gracias a todos los que os habéis preocupado, hoy pasé miedo realmente pero la vida nos volvió a sonreír. Toca descansar!!”

Horas más tarde, el Aspar Team confirmó que no se detectaron fracturas en el brazo que presentaba mayor dolor. Una noticia que trajo alivio, considerando la magnitud del impacto.

Mientras tanto, la carrera terminó con victoria del español Manuel González en el circuito de Circuito Internacional de Buriram.