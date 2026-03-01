Hubo superioridad. Aunque no se haya reflejado fidedignamente en el marcador, y en algunos momentos, sobre todo en el primer tiempo, Jaguares pareció emparejar el partido con sus acercamientos a través de la pelota quieta y aérea, Junior impuso su jerarquía y terminó derrotando con méritos al cuadro cordobés (2-0), este sábado en el estadio Jaraguay de Montería, en cumplimiento de la novena jornada de la Liga I.

Desde el pitazo inicial, los ‘Tiburones’, sin extremos naturales, pero con luz verde para sus laterales, mostraron voracidad hacia el arco rival y al minuto y cuatro segundos de juego, Luis Fernando Muriel ya estaba cantando el primero. ‘Gol de camerino’.

¡QUÉ JUGADÓN DE @JuniorClubSA Y LUIS FERNANDO MURIEL MARCA EL 1-0 EN EL PRIMER MINUTO DEL PARTIDO! #LALIGAxWIN ⚽🔴⚪🦈 pic.twitter.com/nzELV62C9X — Win Sports (@WinSportsTV) February 28, 2026

El delantero atlanticense convirtió su quinto tanto con la camiseta rojiblanca tras una veloz combinación de cinco toques en los que participaron Chará, que recuperó el balón tras una mala entrega del adversario, Paiva, Guerrero y el mismo Muriel antes de despachar un disparo cruzado, ya cayéndose y ante la marca de un defensor que lo agarraba por la camiseta.

El tomasino festejó dándole crédito a Paiva por poner el pase-gol y, quizá también, para brindarle respaldo y confianza ante la larga recha del paraguayo sin estremecer las redes contrarias.

No pudo salir el guaraní de la sequía. A los siete minutos despilfarró una clara opción que le quedó tras un remate de Chará, que tampoco tuvo la puntería necesaria en esa acción, y Junior no logró meter la victoria en el congelador desde temprano.

Esa falta de contundencia del equipo rojiblanco, que evita que ahorre esfuerzos y juegue con el desespero del adversario, le pudo salir caro ante la reacción de los anfitriones, que en el último cuarto del período inicial se aproximaron con gran peligro a través de varias pelotas aéreas en las que Silveira salió en falso.

El guardameta, que a los 4 minutos, con la punta de los dedos había ahogado el grito de gol del local, salió a coger mariposas un par de veces y Henao y Rentería estuvieron a punto de cantar el 1-1.

En una de esas acciones, el cancerbero charrúa, según el árbitro Andrés Rojas, agredió con el brazo a Rentería y sancionó penalti tras aviso del VAR y la respectiva revisión. En la repetición no se aprecia la falta con claridad. Se ve un choque fortuito.

Rentería se paró en el punto blanco y ejecutó a media altura y a la mano derecha de Silveira, quien se reivindicó y rechazó el balón. El rebote le quedó a Royscer Colpas, que anotó, pero el gol fue anulado por nítida invasión de área antes de que el delantero de Jaguares cobrara.

Con sustos en su área y una sensación de inseguridad en zona posterior, por más de que mejoró la contención con Juan David Ríos, Junior cerró el telón del primer tiempo. Ya en el segundo, con la salida de Peña para darle paso a Pestaña, Silveira siguió siendo protagonista al intervenir providencialmente frente a un nuevo cabezazo de Henao.

Pero los dirigidos por Alfredo Arias ajustaron tuercas en la marca y ya Jaguares no amenazaba tanto como en el remate del primer período. No obstante, la estrechez de la ventaja y la carente resolución de Junior en sus acercamientos. Paiva botó otra increíble que le sirvió Guerrero tras una jugada colectiva y una jugadota del lateral al eludir a dos defensores.

La calma solo llegó cuando Teófilo Gutiérrez, después de otra gran acción grupal, con asistencia de taquito de Paiva (no los hace, pero los pone), definió certero a un costado del arquero Diego Martínez.

¡TEÓFILO GUTIÉRREZ ANOTA EL 2-0 DE @JuniorClubSA Y LLEGA A 100 GOLES CON LA CAMISA DEL 'TIBURÓN'! #LALIGAxWIN 🔴⚪🦈🔥 pic.twitter.com/3OCjbOfUWx — Win Sports (@WinSportsTV) March 1, 2026

Su gol 100 con la camiseta de Junior resultó balsámico para el equipo y para él, que antes del juego había anunciado el fallecimiento de su abuelo paterno Teófilo Gutiérrez Cabana. “¡Te amo, abuelo!”, gritó el ídolo de La Chinita en su festejo. Conmovedor final para un triunfo merecido y aliviador, que recupera la confianza del equipo y lo encarrila de nuevo en la ruta victoriosa. Esta vez impuso su jerarquía.

Alfredo Ariza/Cortesía Junior Luis Fernando Muriel, Guillermo Paiva y Jesús Rivas celebrando el gol del tomasino frente a Jaguares de Córdoba.

MINUTO A MINUTO

1. Gol de Junior. Chará recupera una pelota mal entregada por Jaguares y empieza una rápida y vistosa combinación colectiva de cinco toques antes de que Muriel rematara cruzado cayéndose al gramado. Paiva lo asistió.

4. Centro desde la derecha y cabezazo de Jaguares que Silveira alcanzó a desviar con la punta de los dedos. El balón pegó en el travesaño.

7. Pase profundo de Ríos que Chará no logra aprovechar. Su remate fue rechazado por el portero. El rebote le quedó a Paiva y definió totalmente desviado.

20. Remate de Jermein Peña que pasó cerca del palo izquierdo de Diego Martínez.

28. Paiva intenta remate de larga distancia sin suerte.

32. Mala salida de Silveira ante cobro de costado y cabezazo de Henao que se estrella en el larguero.

35. Otro intento de rechazo en falso de Silveira. La pelota pega en la humanidad de Celis y casi convierte gol en contra.

37. El árbitro Andrés Rojas pita penalti por una supuesta falta de Silveira sobre Rentería.

39. Rentería ejecuta a la mano derecha de Silveira, que se lanza a ese costado y rechaza el balón. El rebote le quedó a Royscer Colpas, que invadió el área antes del cobro, y anotó. Sin embargo, el árbitro Andrés Rojas fue alertado por el VAR de la infracción de Colpas y anuló el tanto.

54. Silveira se estira y salva providencialmente su pórtico ante cabezazo de Henao.

61. Tocata de Junior en la que Jhomier Guerrero elude a dos defensores y pone un perfecto pase ‘de la muerte’ que Paiva desperdicia increíblemente.

65. ‘El Tiburón’ despilfarra una buena posibilidad de anotar, primero con un pase errático de Paiva, y después con un par de centros imprecisos y remates demorados.

Alfredo Ariza/Cortesía Junior Teófilo Gutiérrez muestra la camiseta con el número de goles que completó en Junior. Llegó a las 100 anotaciones en la victoria 2-0 sobre Jaguares, en Montería, en la novena fecha de la Liga I, el 28 de febrero de 2026.

82. Gol de Junior. Teófilo define abajo, con calidad y exactitud, al costado izquierdo del guardameta, una asistencia de taquito de Paiva.

86. Silveira cambia de dirección una pelota que Rentería y Guerrero luchaban.