La victoria lo dejó tranquilo, pero sabe perfectamente que deben seguir mejorando. El entrenador Alfredo Arias se mostró tranquilo luego del triunfo 2-0 de Junior ante Jaguares, este sábado, en el estadio Jaraguay, por la novena jornada de la Liga-I.

El timonel destacó a sus dirigidos y dijo que deben ajustar las pelotas aéreas que tienen en contra.

“Era un partido importante para nosotros. Había que ganar para ponernos otra vez en campeonato allá arriba. Estamos a dos puntos de los punteros con un partido menos. Salimos muy bien, debimos liquidarlo antes. Tuvimos ocasiones claras luego del primer gol. El rival juega bien. Tiene muchos jugadores que estuvieron en el ascenso, tienen tiempo jugando juntos. Este rival le hizo tres goles a Santa Fe, que es un equipo muy ordenado. Entre más entrenas y piensas atraes las cosas. Estamos sufriendo la pelota quieta, la pelota área. Nos pueden haber cabeceado siete veces, dos veces fueron a los palos. Necesitamos reforzar todo, hacer que no nos cabeceen”, destacó en rueda de prensa.

“Nosotros hicimos un buen trabajo, excepto en la pelota quieta, los centros que nos tiraron. Tendremos que seguir entrenándolo. Toda esta semana estuvimos buscándole soluciones. En algunas nos cabecearon y debemos mejorar. En cuanto a errar goles, prefiero que elijan a mi arquero figura y ganar. El errar goles no me preocupa, me ocupa. Darle confianza al jugador que erró, porque es bueno errar porque sabes que generas ocasiones. Pudimos haber liquidado el partido antes. Hay cosas para corregir. El campeonato está para nosotros en la fecha ocho. Falta más de la mitad del campeonato. Estamos, al igual que todos los equipos, buscando mejorar en la competencia. Tenemos que seguir humildes, mejorar, sabiendo que todos los días podemos mejorar un poco más y vamos a llegar bien cuando tengamos que llegar bien”, complementó.

El DT manifestó que prefiere que su arquero salga figura y ganar el partido.

“No sé si eligieron a Mauro (Silveira) la figura. El otro día escogieron a Marmolejo de Santa Fe y perdimos. Si hoy eligieron a nuestro arquero y ganamos dame esa”, afirmó.

El uruguayo se refirió a Teófilo Gutiérrez y al duro momento que atraviesa por el deceso de su abuelo paterno.

“Teófilo es un ídolo de este club y hoy está pasando por un momento doloroso familiar. Yo sabía que lo iba a poner como fuera el partido. Hubo un momento del partido que no le acomodaba el partido a él y se acomodó igual. Llegó donde tiene que estar un jugador de esa calidad para definir. Para mí es una satisfacción que en este día tan doloroso para él tenga esa alegría y nos haya regalado esa alegría”, manifestó.

Por último, Alfredo Arias dijo que tiene un gran plantel y que tiene que fortalecer lo que vienen haciendo.

“Tenemos muy buenos jugadores. Tenemos un plantel rico y de buenos jugadores. Te aseguran que en el partido algo van a inventar, algo van a hacer y te darán un salto de calidad. Sé que es un tema recurrente, pero no me gusta hablar del compromiso internacional hasta que llegue. Ya ahora jugamos ante Alianza, luego ante Nacional, eso es lo que me preocupa ahora, lo internacional viene después. Creo mucho en el paso a paso, en enfocarse bien en lo que tienes en el presente, no en el futuro, piensas que vas a viajar lejos y te mareas antes. Necesitamos fortalecer a nuestro equipo, tratando de salir a ganar en todas partes”, concluyó.