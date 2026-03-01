Compartir:
Por:  Isaac Barrios Martínez

Necesitaba sacudirse. Lo necesitaba él y todo Junior. Jhomier Guerrero volvió a mostrar su mejor versión futbolística en el triunfo 2-0 del equipo rojiblanco ante Jaguares.

Leer también: “Pudimos haber liquidado el partido antes”: Alfredo Arias

El futbolista se sinceró y aseguró que venía sin confianza y volver a atacar como lo hizo era algo que estaba buscando hace varios partidos.

“No tuvimos la actitud para jugar una final”: Alfredo Arias

“Me había venido costando. Venía sin confianza. Me venía costando la agresividad. Si recupero eso me hace mejorar en defensa y en ataque”, señaló en rueda de prensa.

El futbolista explicó que, cuando un compañero no está bien, el resto del equipo siempre intenta arroparlo.

Leer más: Cambios en las reglas del fútbol: VAR revisará tiros de esquina y amarillas; saques de banda y de meta no deben tardar más de 5 segundos

“Nosotros somos un equipo y cuando hay compañeros que están bajos de rendimiento el resto del equipo debe sostener y ayudar a que el compañero salga adelante y pueda subir el nivel”, manifestó.

Por último, Jhomier Guerrero habló del partido y dijo que deben seguir mejorando mucho en la pelota quieta.

“Sabíamos que era un equipo que tiraban muchos balones y siempre iban a la segunda jugada. Por momentos nos jugaban bien, pero nos encontraban bien ordenados. El tema de la pelota quieta lo sabíamos, seguiremos trabajando para mejorar en eso”, concluyó.