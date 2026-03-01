Necesitaba sacudirse. Lo necesitaba él y todo Junior. Jhomier Guerrero volvió a mostrar su mejor versión futbolística en el triunfo 2-0 del equipo rojiblanco ante Jaguares.

El futbolista se sinceró y aseguró que venía sin confianza y volver a atacar como lo hizo era algo que estaba buscando hace varios partidos.

“Me había venido costando. Venía sin confianza. Me venía costando la agresividad. Si recupero eso me hace mejorar en defensa y en ataque”, señaló en rueda de prensa.

El futbolista explicó que, cuando un compañero no está bien, el resto del equipo siempre intenta arroparlo.

“Nosotros somos un equipo y cuando hay compañeros que están bajos de rendimiento el resto del equipo debe sostener y ayudar a que el compañero salga adelante y pueda subir el nivel”, manifestó.

Por último, Jhomier Guerrero habló del partido y dijo que deben seguir mejorando mucho en la pelota quieta.

“Sabíamos que era un equipo que tiraban muchos balones y siempre iban a la segunda jugada. Por momentos nos jugaban bien, pero nos encontraban bien ordenados. El tema de la pelota quieta lo sabíamos, seguiremos trabajando para mejorar en eso”, concluyó.