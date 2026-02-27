Hay que recuperar el terreno perdido. Junior, que viene de caer en dos de los últimos tres juegos —ante Once Caldas (2-1) y Santa Fe (2-1), ambos de visitante—, visita este sábado a Jaguares, en Montería, una plaza en la que nunca ha perdido ante cuadro felino.

Los dirigidos por el uruguayo Alfredo Arias esperan sumar tres puntos que les permitan mantenerse en la parte alta de la tabla, cerca del líder de la Liga I-2026, el Internacional de Bogotá.

‘El Tiburón’ llega con hambre de triunfo. La semana larga de trabajo fue dura desde el aspecto anímico, no solo por la reciente derrota ante Santa Fe —el verdugo de los rojiblancos también en la Superliga 2026— sino por las críticas que el equipo ha recibido por el juego desplegado en la capital de la república, donde volvió a mostrar falencias en zona defensiva —especialmente en el juego aéreo— y en definición.

Son esas críticas las que han obligado al técnico Alfredo Arias a ‘patear el tablero’, haciendo cambios significativos en la formación titular del equipo. Por lo menos cuatro jugadores entrarían a esa nómina inicialista: el lateral Jhomier Guerrero, el defensor Jean Pestaña, el mediocampista Juan David Ríos y el extremo Bryan Castrillón, que vuelve luego de perderse los últimos seis juegos por lesión. Otros elementos irían al banco, ya sea por bajo rendimiento (Jermein Peña, Edwin Herrera) o por molestias físicas, en el caso de Jesús Rivas que llega con lo justo a este partido (pero alcanzó a ser convocado) y Cristian Barrios, la gran baja confirmada del cuadro barranquillero para este compromiso liguero.

Posibles formaciones.

Otra duda que merodea el ambiente es sobre quién comandará el ataque rojiblanco, entre Guillermo Paiva y Luis Fernando Muriel, teniendo en cuenta que este último no completó la semana de trabajo debido a un viaje a los Estados Unidos por motivos personales (Muriel se unió al grupo el pasado miércoles). Este tema podría darle una mínima ventaja al paraguayo Paiva, que de jugar espera sacudirse de la sequía goleadora que lo acompaña en el último tiempo (solo ha marcado un gol en los últimos 26 partidos jugados). La otra opción, que ha perdido fuerza en los últimos días, es la de jugar con doble ‘9’, como lo hizo en el triunfo de local ante el Chicó FC (3-0), juntando a estos dos atacantes adelante. Teófilo Gutiérrez esperaría su oportunidad en el banco de suplentes.

Junior y Jaguares se han enfrentado 13 veces en Montería —desde el primer ascenso del equipo felino en 2014— y el saldo es de siete triunfos rojiblancos y seis empates. El equipo cordobés, dirigido hoy por el técnico paraguayo Gustavo Florentín (acaba de reemplazar en el cargo a Alexis Márquez), solo ha derrotado tres veces al ‘Tiburón’ en todo el historial de enfrentamientos —25 duelos disputados—, y todas fueron en Barranquilla (2-1, en 2017; 2-1, en 2018 y 4-2, en 2022).

El juego de este sábado, correspondiente a la jornada 9 de la Liga BetPlay I-2026, se iniciará a las 6:20 p.m. y será dirigido por el árbitro bogotano Andrés Rojas. Transmite Win+.