Tras el cierre de la segunda jornada en el Sudamericano Femenino Sub‑20 que se disputa en Paraguay, la tabla de posiciones del hexagonal final comenzó a definirse.

La selección de Selección Colombia Femenina Sub‑20 cayó nuevamente en su segundo partido, esta vez ante Selección de Brasil Femenina Sub‑20 con un marcador de 1-0, resultado que la deja sin puntos en la tabla tras perder los dos primeros encuentros del hexagonal.

El único gol del duelo ante las brasileñas llegó en el segundo tiempo tras un error defensivo que fue capitalizado por la atacante Vitorinha, en un compromiso disputado bajo lluvia en Villa Elisa.

Mientras tanto, Selección de Ecuador Femenina Sub‑20 también logró imponerse 1-0 frente a Selección Argentina Femenina Sub‑20, con lo que se unió a Brasil en la cima de la tabla tras dos victorias consecutivas.

Tabla de posiciones tras la segunda fecha del Sudamericano Femenino Sub‑20

Brasil – 6 pts (+3) Ecuador – 6 pts (+2) Paraguay – 3 pts (0) Argentina – 1 pt (-1) Venezuela – 1 pt (-2) Colombia – 0 pts (-2)

La derrota colombiana también complica las opciones de clasificación a la Copa Mundial Femenina Sub‑20 que se celebrará en Polonia en septiembre de 2026.

Sólo los cuatro primeros equipos del hexagonal final obtienen un cupo en el mundial, por lo que la Tricolor deberá comenzar a sumar puntos cuanto antes para no quedar fuera de la cita global.

Las colombianas enfrentarán a Selección de Paraguay Femenina Sub‑20 el domingo 22 de febrero desde las 8:00 p.m. (hora de Colombia).