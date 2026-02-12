Una de las controversias de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 tiene que ver con la participación de un atleta.

Y es que el Comité Olímpico Internacional (COI) decidió impedir la participación del piloto ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych tras negarse a retirar de su casco imágenes en homenaje a deportistas ucranianos fallecidos desde el inicio de la invasión rusa.

La medida se anunció horas antes del inicio de la competencia. Aunque inicialmente se le retiró la acreditación olímpica, esta fue restituida más tarde; sin embargo, el veto para competir se mantuvo.

Sport shouldn’t mean amnesia, and the Olympic movement should help stop wars, not play into the hands of aggressors. Unfortunately, the decision of the International Olympic Committee to disqualify Ukrainian skeleton racer Vladyslav Heraskevych says otherwise. This is certainly… pic.twitter.com/gGXizj5C5m — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 12, 2026

Antes de la decisión definitiva, Heraskevych sostuvo un encuentro con la presidenta del COI, Kirsty Coventry, en un intento por encontrar una solución. Según trascendió, se le propuso portar un brazalete negro como forma alternativa de homenaje. El atleta rechazó la propuesta al considerar que no representaba plenamente su intención.

Tras la reunión, Coventry aseguró que el debate no giraba en torno al contenido del mensaje, sino al cumplimiento de las normas que rigen la expresión en el ámbito olímpico. “No se trata del mensaje, sino de las reglas”, explicó.

I want to thank everyone for all the support we’re receiving. There really is an incredible amount of it.



For me, the sacrifice of the people depicted on the helmet means more than any medal ever could - because they gave the most precious thing they had.

And simple respect… pic.twitter.com/FykJpUXuzq — Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych) February 11, 2026

El COI fundamentó su decisión en la Regla 50 de la Carta Olímpica, que prohíbe manifestaciones políticas, religiosas o raciales en escenarios olímpicos. Esta normativa se consolidó tras episodios históricos como el gesto de los atletas estadounidenses Tommie Smith y John Carlos en México 1968, cuando alzaron el puño en el podio en apoyo al movimiento por los derechos civiles.

En un comunicado oficial, el organismo explicó que, pese a varios intentos de diálogo, el deportista no mostró disposición a ajustarse a las directrices. La decisión final fue adoptada por el jurado de la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton (FIBT/FISB), con el respaldo del COI.

“Este es el precio de nuestra dignidad”, dijo el atleta. Posteriormente, anunció que recurrirá ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), cuya división especial en Milán deberá pronunciarse en un plazo de 24 horas.