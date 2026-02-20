¿Falcao nuevamente a la Selección? ¿Tiene opciones de ir al Mundial? La posibilidad de que ‘el Tigre’ vuelva a ponerse la camiseta de ‘la Amarilla’ en la cita más importante del fútbol global empezó a tomar fuerza tras la información revelada por el periodista Sebastián Srur, quien aseguró que el delantero samario, hoy al servicio de Millonarios, no está descartado de cara a una eventual convocatoria mundialista por parte del seleccionador Néstor Lorenzo.

Según detalló Srur, el cuerpo técnico de la Selección Colombia mantiene una postura abierta respecto al experimentado delantero, valorando no solo su presente futbolístico sino también su liderazgo y ascendencia dentro del grupo. En un plantel que ha atravesado un proceso de renovación, la figura de Falcao aparece como un referente capaz de aportar equilibrio, experiencia y respaldo en momentos de alta presión.

El periodista remarcó que Lorenzo prioriza el rendimiento y la actualidad competitiva al momento de definir convocatorias, aunque entiende que en torneos de máxima exigencia la trayectoria puede convertirse en un factor diferencial. En ese contexto, el máximo goleador histórico del combinado nacional sigue siendo considerado como una pieza que podría sumar desde lo futbolístico y, sobre todo, desde lo anímico.

Lo contre recién en @picadotv: @falcao puede ir al Mundial con 40 años. Lo llamo Loremzo ya.

Atentos en Colombia!!!

— Sebastián Srur (@Sebasrur) February 20, 2026

De acuerdo con la información difundida, no existe aún una decisión definitiva y todo dependerá de la evolución del atacante en los meses previos a la lista final. Su estado físico, la continuidad y el ritmo de competencia serán determinantes para inclinar la balanza.

“Ya lo llamó Lorenzo, ya le dijo que si juega mínimo 2-3 partidos por mes, lo va a llevar. Colombia necesita un líder, con experiencia, que sepa manejar el grupo porque tiene un plantel muy joven”, afirmó Srur.

Por ahora, el escenario permanece abierto y la última palabra la tendrá Lorenzo, mientras el debate ya se instaló en el entorno del seleccionado.