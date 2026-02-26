La UEFA Champions League ya tiene definidos a los 16 equipos que disputarán los octavos de final, luego de unos playoffs cargados de emoción, remontadas y definiciones “dramáticas”.
Tras dominar la fase de liga, estos equipos aseguraron su boleto sin necesidad de repechaje:
- Arsenal
- Bayern Munich
- Liverpool
- Tottenham
- Barcelona
- Chelsea
- Sporting Lisboa
- Manchester City
Asimismo, el Arsenal fue el más sólido de la primera etapa, con puntaje ideal y la mejor defensa del certamen. Bayern y Manchester City también confirmaron su favoritismo, mientras que Sporting Lisboa se metió entre los mejores con un cierre agónico.
También en la repesca se confirmó la presencia de históricos en la ronda de los 16 mejores:
- Atlético de Madrid
- Real Madrid
- Paris Saint-Germain
- Atalanta
- Bayer Leverkusen
- Newcastle
- Bodo/Glimt
- Galatasaray
El Atlético resolvió su serie con autoridad, mientras que el Real Madrid sufrió más de la cuenta pero logró avanzar. El PSG también tuvo una eliminatoria ajustada, y Galatasaray protagonizó una de las clasificaciones más dramáticas, sellando su pase en la prórroga.
Con el sorteo a la vista, los posibles enfrentamientos generan enorme expectativa. Un cruce entre Real Madrid y Manchester City podría reeditar uno de los clásicos modernos de la Champions, mientras que Barcelona y PSG también asoman como protagonistas de un eventual duelo de alto impacto.
Los equipos ingleses vuelven a tener fuerte presencia, pero Bayern Munich, Real Madrid y PSG mantienen su candidatura firme al título. Arsenal, por su rendimiento perfecto en la fase inicial, se perfila como uno de los máximos aspirantes.