Los Denver Nuggets cortaron este miércoles el gran momento de forma de los Boston Celtics del español Hugo González, los San Antonio Spurs sellaron su décimo triunfo consecutivo y aumentaron la presión por el liderato del Oeste tras la derrota de los Oklahoma City Thunder contra unos Detroit Pistons que son cada vez más líderes del Este de la NBA.

Los Celtics llegaron a Denver con una racha de cuatro victorias consecutivas, pero se toparon contra el serbio Nikola Jokic, protagonista con 30 puntos, doce rebotes y seis asistencias.

Un parcial de 15-0 entre finales del tercer período y principios del cuarto abrió el camino hacia el triunfo 103-84 para los Nuggets, que son cuartos en el Oeste (37-22), en una noche en la que Jamal Murray solo disputó siete minutos, antes de retirarse por un problema de salud.

Los Celtics, segundos en el Este, se rindieron pese al doble doble de 23 puntos y once rebotes de Jaylen Brown y a los veinte puntos de Derrick White (18 de ellos en el segundo cuarto).

El novato Hugo González aportó cinco puntos, dos rebotes, una asistencia y un robo en 10 minutos en pista.

Los Pistons, mejor balance de la NBA

Los Detroit Pistons se impusieron por 124-116 a los Thunder en el primer cara a cara de la temporada entre dos equipos que aspiran a verse en las Finales de la NBA.

Con este resultado, los Pistons superaron a los Thunder en porcentaje de victorias (75,4 % frente a 75 %) convirtiéndose en el mejor equipo de la liga, un criterio clave para decidir el factor cancha en los ‘playoff’.

Pero enfrente estaban unos Pistons que mandan en el Este con mano de hierro, impulsados por la dupla formada por Cade Cunningham terminó el partido con 29 puntos y 13 asistencias, mientras que Jalen Duren firmó otros 29 puntos y 15 rebotes.

Detrás de los Pistons y de los Celtics se colocan los New York Knicks, que no jugaron este miércoles, y los Cleveland Cavaliers, que cayeron en Milwaukee contra los Bucks.

Los Cavs no pueden sin Harden ni Mitchell

Los Cavs llegaban al Fiserv Forum tras ganar seis de sus últimos siete partidos, pero su buen momento de forma estuvo estropeado por la fractura en el pulgar de una mano sufrida por James Harden.

La Barba estuvo de baja en Milwaukee al igual que Donovan Mitchell, también lesionado, y los Cavs cayeron 118-116 frente a los Bucks, pese a luchar hasta el final.

Una canasta de Jarrett Allen (27 puntos y 11 rebotes) pudo enviar el partido a la prórroga, pero su tiro llegó después de que sonara la bocina. Para los Bucks, sin Giannis Antetokounmpo, Kevin Porter Jr metió veinte puntos y Ryan Rollins, 18.

No aprovecharon la derrota de los Cavs los Toronto Raptors, quintos en el Este, que perdieron en casa contra los San Antonio Spurs, segundos en el Oeste detrás de los Thunder.

La décima de los Spurs

Los Spurs (45-15) sellaron su décima victoria consecutiva y presionan a OKC (42-16), en una noche poco brillante del francés Victor Wembanyama, que no pasó de los doce puntos.

El pívot, que sumó cinco tapones, solo conectó tres de sus doce tiros de campo y uno de sus seis intentos desde el arco, pero los Spurs pudieron contar con una actuación sólida de Devin Vassell (21 puntos) y de De’Aaron Fox (20).

Empatados con los Nuggets en la tercera plaza están los Houston Rockets, que arrollaron 128-97 a los Sacramento Kings al ritmo de Alperen Sengun (26 puntos, 11 rebotes y 13 asistencias). Reed Sheppard metió 28 puntos y Kevin Durant aportó 21 para los texanos.

Además, los Golden State Warriors, sin Steph Curry, Draymond Green, Kristaps Porzingis ni Jimmy Butler, triunfarn 133-112 en el campo de unos Memphis Grizzlies sin el canario Santi Aldama.