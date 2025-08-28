Ya no se tira para atajar balones, ya no lleva la cinta de capitán de Junior, pero todavía vive y siente el deporte de una manera única. El uruguayo Mario Sebastián Viera, que ya tuvo una experiencia como entrenador en el Real Cartagena, ahora disfruta de una nueva faceta en su vida: jugar al tenis.
Aunque claro, esto no es lo único. Porque desde que colgó los guayos a mediados de 2023 el ídolo rojiblanco ha estado activo jugando al pádel, golf e incluso se le ha visto actuando como delantero en algunos torneos en la capital del Atlántico.
Sin embargo, más allá de las otras disciplinas que practica, el excancerbero rojiblanco se encuentra disputando el BQ Open de tenis en el Club Lagos del Caujaral, torneo en el que ya ha ganado tres partidos en sets corridos y en el que ha mostrado todas sus capacidades para jugar el tenis.
“Siempre me gustó. Con el fútbol no podía practicarlo mucho, lo jugaba de vez en cuando. Y ahora que dejé, lo adopté como uno de mis deportes preferidos para hacerlo cotidianamente. Este es mi primer torneo. Me animé a apuntarme a este torneo de BQ- Open, que está muy bien organizado, muy bueno. Se lo recomiendo a todos para el próximo año que venga y lo jueguen porque no es cuña, sino porque realmente está muy bien organizado, está muy bueno y han venido jugadores de otros países que la verdad me asombraron”, expresó en dialogo con EL HERALDO.
El exgolero dijo que si bien entrenó por muchos años en la sede deportiva Adelita de Char, la temperatura le ha pegado duro en este certamen.
“Ayer (miércoles) jugamos dos partidos y ganamos los dos. Hoy (jueves) jugaba de nuevo y pasé de ronda ahora. Ahora en la tarde de vuelta tenemos partidos. A esta hora lo que pasa es que ya había terminado el entrenamiento. Ahora son las 11 de la mañana y la verdad se siente mucho, pero bueno, sarna con gusto no pica”, apuntó.
Si bien su desempeño viene siendo muy bueno en todos los juegos, el uruguayo no tiene expectativas de título. Solo piensa en divertirse y seguirle cogiendo mucho más amor a este deporte.
“Yo me divierto, es mi primer torneo. No sé cómo voy a responder cada partido, no sé contra quién voy a jugar ni cómo jugar ante rival. A medida que van pasando los puntos, uno va jugando, pero más que nada para divertirme. La familia siempre está, eso es lo importante”, destacó.
Con esta participación en el tenis Sebastián Viera sigue los mismos pasos de su compatriota Diego Forlán, quien luego de retirarse del fútbol se ha dedicado a este deporte.
“Diego juega muy bien, me falta muchísimo todavía para jugar como Diego. Este es un deporte lindo, un deporte que te mantiene, te exige, es una pelea contigo mismo. No depende de nadie tampoco, es un buen psicólogo también el tenis. Seguramente si Diego viene va a quedar coloradito porque es blanquito (risas) pero no, Diego tiene una calidad enorme espero que un día venga así y se anima a jugar este tipo de torneos”, concluyó.