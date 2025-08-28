Cada que un histórico exjugador de Junior como Mario Sebastián Viera habla, siempre quedan frases para recordar. Y es que no es para menos. Es una de las voces más autorizadas para hablar del equipo rojiblanco.

Los tres títulos de Liga, las dos Copas Colombia y las dos Superligas conseguidos le dan más que argumentos. En esta ocasión, luego de terminar uno de sus partidos en el BQ Open de tenis, el uruguayo atendió a EL HERALDO y se refirió al juego que ha venido mostrando ‘el Tiburón’ en lo que va de semestre.

“Muy bien, lo veo muy bien. Lo veo jugando de visitante, ha sacado muchísimos puntos. Acá está ganando tranquilo, tiene un buen volumen de ataque. Él lo dijo en una entrevista que escuché, sí que queda un poco desbalanceado, pero es algo normal también. Acá hay que arriesgar, es un equipo grande. Y atrás tienes que aprender a jugar mano a mano, así que bueno, eso también va en parte con los jugadores que tengas”, expresó.

El charrúa, que ya tuvo una experiencia como entrenador en el Real Cartagena, dijo que en un equipo grande siempre se toman riesgos a la hora de atacar.

“No, no es sin importar, porque siempre el equilibrio tiene que estar. En un equipo grande, cuando eres defensor, tienes que saber que vas a jugar muchísimo tiempo hombre a hombre, mano a mano atrás, y por algo jugar un equipo grande es diferente a jugar un equipo más chico. Acá en Junior tiene que proponer y el proponer hace que atrás corra su riesgo como todo”, afirmó.

Sobre Teófilo Gutiérrez señaló: “Bien, lo vi el otro día cobrando tiro libre. Se está divirtiendo, que es lo importante”.

El exgolero habló de su compatriota Mauro Silveira, quien ha recibido críticas en los últimos días por su actuación en el partido ante Millonarios.

“No es fácil, a mí me costó el primer semestre a ‘Santi’ (Mele) también, normal, no lo ha hecho mal tampoco. El arco de Junior es importantísimo, muy grande, viene de recoger un legado grande también, por el cual se le va a medir mucho, pero hay que darle tranquilidad, darle confianza porque también lo está haciendo bien, pero como todo, siempre se espera que el arquero salve el partido. No ha tenido oportunidad de salvar el partido porque Junior ha ganado tranquilamente y hay que darle confianza porque está haciendo un trabajo bueno, hay que darle tiempo. ‘Santi’ también salió campeón igual que yo en el segundo semestre, esperemos que ahora pueda seguir esa racha y ganar el campeonato”, manifestó.

Del mismo modo, el exguardameta dio su opinión sobre el presente que vive Yimmi Chará en el onceno currambero.

“Lo que pasa es que antes jugaba de doble 5, en el semestre anterior, con el técnico anterior. Ahora está jugando un poco más adelantado, yo lo he visto bien a Yimmi. En los primeros partidos también era el que sostenía al equipo, el que hacía jugar al equipo. Lo he visto bien. Por eso pregunto por qué las críticas, yo como no leo ni escucho mucho, pero lo que he visto de Yimmi lo ha hecho bien. Ahora está jugando en una posición en la que creo que se siente más activo, que le gusta más, que es lo que ha jugado siempre en su carrera. Cuando jugó de volante, era el volante con salida al lado de Didier que también lo hacía y hacía un trabajo y un sacrificio muy grande”, destacó.

Por último, Sebastián Viera dijo que más allá de que el equipo no haya traído otro delantero, en Junior siempre se pide más.

“Siempre se va a pedir más a Junior, normal, siempre se va a pedir algo que falta, siempre parece que siempre falta algo. Para mí es el mejor equipo del torneo, en plantilla, en capacidad, en todo, para mí es el mejor equipo del torneo. No veo otro que se le arrime, capaz un poco nacional, pero hoy es el más consistente, el más regular y el que yo veo como favorito”, concluyó.