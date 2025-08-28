El australiano Jay Vine (UAE) se ha impuesto en la sexta etapa de la Vuelta a España, disputada entre Olot y Pal Andorra, de 170,3 km de recorrido, en la que se puso de líder el noruego Torstein Traeen (Bahrain Victorious).

Vine llegó en solitario con un tiempo de 4h.12.36, a una media de 40,2 km/h. Le siguió Traeen a 54 segundos, lo que le permitió enfundarse el maillot rojo.

El grupo de favoritos entró en meta a 4.19 minutos, por lo que el danés Jonas Vingegaard cedió el liderato. No entró en el grupo principal el español Juan Ayuso, hundido en el ascenso a Pal.

Este viernes se disputará la séptima etapa, entre Andorra la Vella y Cerler, de 188 km.

