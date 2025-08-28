El portugués Rúben Amorim, técnico del Manchester United, aseguró, tras caer en la segunda ronda de la Copa de la Liga inglesa, que “algo tiene que cambiar y no son los 22 jugadores de nuevo”.

El United perdió en la tanda de penaltis penaltis contra el Grimsby Town, equipo de League Two (Cuarta división), dejando a Amorim muy tocado tras perder contra el Arsenal en la primera jornada de la Premier League y empatar contra el Fulham en la segunda.

“Estoy en shock, porque estamos en un momento de hacer muchos cambios. Necesitamos luchar contra un montón de cosas, pero en estos momentos tenemos que dar la cara. Si no lo hacemos, está claro que algo tiene que cambiar y no van a ser los 22 jugadores de nuevo”, dijo Amorim, que lleva menos de un año en el cargo tras sustituir a Erik Ten Hag.

En este tiempo, el United acabó la pasada Premier League en decimoquinta posición, sin clasificarse para Europa, y perdió la final de la Liga Europa contra el Tottenham Hotspur.

Quedamos eliminados de la Carabao Cup. pic.twitter.com/oWICdkyicU — Manchester United (@ManUtd_Es) August 27, 2025

Amorim no quiso culpar a André Onana, que falló en los dos goles del Grimsby y paró uno de trece penaltis.

“Con todo el respeto, cuando juegas contra un equipo de Cuarta división, no es el portero, es todo. Es el ambiente, la forma en la que te enfrentas a la competición. Hoy mis jugadores han mandado un mensaje muy claro. No importa si remontas el 2-0 o no. Es cómo hemos estado durante el partido”, indicó a la conclusión del encuentro.

