Ganó Colombia. Aunque Nabil Crismatt Abuchaibe terminó con los brazos en alto y José Quintana Guardo salió cabizbajo cargando la derrota, el gran ganador fue el béisbol nacional en el juego en que los Diamondbacks de Arizona se impusieron 6-4 a los Cerveceros de Milwaukee, este jueves en el American Family Field, ante 35.822 personas.

El duelo de los lanzadores colombianos fue para el barranquillero, que se acreditó el triunfo, pero la pelota caliente criolla adquirió este protagonismo apenas por tercera vez en la historia de las Grandes Ligas.

Crismatt Abuchaibe, que comenzó el juego recibiendo un jonrón de Sal Frelick como saludo inicial, ajustó el brazo, afinó su cambio de velocidad y sacó el juego adelante con una buena labor monticular.

El serpentinero atlanticense trabajó durante cinco capítulos y dos tercios, en los que permitió ocho imparables, le anotaron cuatro carreras (solo dos limpias). Concedió un boleto gratis y ponchó a dos rivales. Su efectividad quedó en 1.84, y su record es de dos triunfos y cero caídas.

Quintana permaneció en la lomita durante 3.2 entradas, en las que toleró cinco hits y seis rayitas. Dio cuatro bases por bolas y propinó dos ponches. Era, 3.69.