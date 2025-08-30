Si bien todo fue alegría por la gran goleada 4-0 de Junior ante Llaneros FC, el pasado viernes en el estadio Metropolitano, hubo algo que dejó preocupados a los hinchas del equipo rojiblanco.

Eso fue la lesión que sufrió el delantero Guillermo Paiva, quien luego de jugar un gran primer tiempo y anotar un gol no salió a disputar la parte complementaria del juego.

Esta situación se dio debido a que el futbolista sufrió una pequeña molestia en una de sus piernas que le impidió seguir jugando.

Según pudo averiguar EL HERALDO, el futbolista será llevado de a poco esta semana y la idea es que pueda estar sin problemas en el clásico costeño ante Unión Magdalena, el próximo sábado, a partir de las 6:20 p. m., en el estadio Sierra Nevada.

Lo que sí parece ser una realidad es que el atacante no hará parte de la delegación de jugadores que viajarán a Cali para enfrentarse al Atlético FC, este martes, a partir de las 7:30 p. m., en el Pascual Guerrero, en el juego de vuelta de los octavos de final de la Copa Colombia.