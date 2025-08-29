En mayo pasado la influencer Emilie Kiser sorprendió a sus fans lamentando la muerte de su pequeño hijo de solo 3 años a causa de ahogamiento en su residencia. Ahora, pasado algunos meses, acepta que tuvo culpa en el fallecimiento de Trigg.

De acuerdo a información que en ese momento entregó el Departamento de Policía de Chandler, el pequeño Trigg tropezó y cayó a la piscina a una silla inflable y allí tardó unos siete minutos hasta que su padre se dio cuenta de lo sucedido.

El padre llamó a los servicios de emergencias quienes atendieron el llamado, le brindaron asistencia médica y lo trasladaron a un centro asistencial donde luchó por su vida por casi una semana para luego morir.

Instagram @emiliekiser Trigg sostiene los resultados de la ecografía de su hermanito nacido dos meses antes de su fallecimiento.

“Es imposible expresar con palabras una pérdida de esta magnitud. He pasado días, semanas, meses, tratando de encontrarlas y también de tomarme el tiempo que necesitaba para asimilar la pérdida de mi bebé”, empezó diciendo la influencer en un comunicado publicado en su Instagram el pasado 28 de agosto refiriéndose al suceso por primera vez desde mayo.

Aseguró que lo extraña y que seguir adelante sin él a menudo se siente “insoportable”. “Nunca pensé que experimentaríamos el duelo de esta manera o el dolor de perderlo tan repentinamente. Es un dolor, una angustia y un vacío que ninguna familia debería tener que soportar”, lamentó.

Al tiempo, asumió “toda la responsabilidad” admitiendo que como madre de Trigg debió “haber hecho más para protegerlo”, lo que incluía instalar una valla de piscina permanente, según dijo. “Espero que, en medio de este dolor, la historia de Trigg ayude a evitar que otros niños y familias sufran la misma pérdida”.

TikTok: @emiliekiser Emilie Kiser, influencer estadounidense.

De igual manera, agradeció a su familia y a toda su comunidad digital por el apoyo brindado, “el amor incondicional y la forma en que se presentan es algo que nunca podremos pagar o agradecerles lo suficiente. Realmente tenemos los mejores y más comprensivos amigos y familiares que, literalmente, nos han sostenido en este momento y continúan haciéndolo a diario”.

Emilie admite que la pérdida irreparable de Trigg le ha costado muchísimo pero que hace “todo lo posible” por levantarse cada día.

La única manera de superar el duelo es seguir adelante minuto a minuto, hora a hora, día a día, y en cada momento desde ese día he hecho todo lo posible por levantarme, al tiempo que hizo un mea culpa sobre los límites que no trazó al momento de compartir la vida de sus dos hijos en redes sociales donde solo en Instagram acumula casi 2 millones de seguidores.

“Ahora, a través de esta tragedia, he visto cómo las relaciones en línea carecen de límites, especialmente en la protección de la privacidad de los niños. De ahora en adelante, estableceré más límites con lo que comparto en línea”, se lee en el extenso comunicado.

Y concluyó: “En el futuro, espero estar en un lugar donde pueda compartir más sobre cómo estoy navegando este duelo, pero por ahora, todo lo que puedo decir es gracias por el amor, la compasión, la paciencia y el espacio que nos han dado para llorar. Estoy más agradecida por ello de lo que se pueda expresar”.