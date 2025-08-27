Mai Algarete, una migrante colombiana que vive en Estados Unidos, se volvió viral en redes sociales tras compartir las dos casas prefabricadas que mandó traer desde China. A través de su cuenta de TikTok, mostró cómo son por dentro, qué incluyen y qué tan funcionales resultan para sus habitantes.

En el video, Algarete explicó que la primera vivienda cuenta con tres habitaciones y un baño. Aunque recibió críticas por el tamaño y la falta de armarios, aseguró que la propiedad ofrece todas las comodidades necesarias. “La persona que la está alquilando es un hombre solo y está feliz en su casita hermosa”, comentó.

La segunda casa, en cambio, dispone de dos dormitorios, dos baños, un porche amplio y espacio para barbacoa, además de una entrada principal equipada con luces.

¿Son seguras estas casas?

Una de las dudas más frecuentes entre los usuarios fue la seguridad y la estabilidad de estas construcciones. Para responder, Mai mostró el sistema de fundaciones de concreto en el que se instalan: bases enterradas a 60 centímetros de profundidad y reforzadas con anclajes. “Está asegurado”, afirmó, al comparar su solidez con la de casas rodantes que solo se apoyan sobre bloques.

“¿Han visto realmente cómo ponen los trailers en unos bloquecitos nada más? ¿Qué usted cree en que es más seguro?”, se preguntó.

Opinión de los inquilinos

En otro clip, una de las inquilinas relató su experiencia tras vivir cuatro meses en una de estas casas, “es muy cómoda. Pensé que iba a ser diferente, pero superó mis expectativas. Tengo dos habitaciones, dos closets, lavadora, secadora, cocina, todo muy práctico”, dijo.

También destacó que la vivienda ofrece seguridad durante tormentas y temperaturas extremas, “pensé que iba a haber filtraciones de agua y en realidad no. Con el aire acondicionado de la sala es suficiente para toda la casa”.

Finalmente, la inquilina aseguró que se siente tranquila y satisfecha con el espacio. Por su parte, Mai pidió a los críticos “no dejarse llevar por las apariencias ni por los prejuicios”, y celebró que su esfuerzo haya valido la pena, “es un proyecto que hemos soñado por mucho tiempo”.