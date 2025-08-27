Con un aura de innovación en la moda, en la mañana de este miércoles se realizó la inauguración del 14° Congreso Latinoamericano IXEL MODA en el restaurante San Nicolás, que tendrá lugar en el marco de la reconocida feria Barranquilla es Moda.

Este evento se posiciona como un punto de encuentro para profesionales, académicos y entusiastas de la industria de la moda, reunidos para explorar las últimas tendencias, desafíos y oportunidades en el sector latinoamericano.

El Congreso IXEL MODA, que se llevará a cabo del 15 al 18 de octubre de 2025, promete contar con una agenda repleta de conferencias interesantes, paneles de discusión y talleres prácticos, a cargo de destacados expertos del mundo de la moda.

Erika Rohenes expresó que Barranquilla es una de las cuatro ciudades más relevantes de Colombia. Situada a orillas del Mar Caribe y frente a la desembocadura del río Magdalena, la principal arteria fluvial del país, es la capital del Atlántico y fue reconocida como la primera “Ciudad Naranja” de América ante la Unión Europea.

Su territorio es geográficamente privilegiado y está lleno de diversidad cultural, historia y gastronomía. Su temperatura promedio es de 28 °C y cuenta con unos 1.33 millones de habitantes.

Y que cuando se habla de moda en Colombia, Barranquilla no puede faltar. Por ser una ciudad con puertos aéreo, marítimo y fluvial, ha sido la puerta de entrada a numerosos avances en ciencia y artes, y la moda no fue la excepción. Durante gran parte del siglo XX y principios del XXI, Barranquilla se consolidó como la “Cuna del Diseño y la Moda en Colombia”, y figuras destacadas de la moda, ja fin de origen o adopción barranquilleros, dejaron una huella profunda en la conciencia nacional e internacional.

“Hoy se observa una nueva ola de diseñadores que proponen ideas innovadoras, que van desde telas inteligentes y materiales ecológicos hasta una renovada forma de conectar con el consumidor”, anotó la empresaria barranquillera.

La sede será la Fábrica de Cultura

Rohenes agradeció a la alcaldía de Barranquilla por su decidido respaldo a la cultura y la diversidad, de la cual, la moda es una de las principales expresiones identitarias, aunque hace parte fundamental de la comunidad. A la primera dama, Katia Nule de Char, que igualmente ha hecho parte del trabajo conjunto que se ha hecho en los últimos años.

“Quiero agradecer también al secretario de Cultura, Juan Ospino, que nos acompaña hoy, quien este año nos ha abierto las puertas de uno de los lugares más maravillosos con los que importa nuestra ciudad, la Fábrica de Cultura, que en el 2025 será sede de nuestro Congreso, y punto de encuentro para las artes clásicas, escénicas, audiovisuales, gastronomía, y alta literatura que nos van a fusionar más grandemente durante estos días del Congreso, y por lo menos hasta el final del mundo de la moda”, agregó.

Jesús Rueda

Finalmente invitó a Madeleine Certain al escenario, para que explicara lo que es ‘Barranquilla es Moda’. Ella entregó detalles de las rutas que Ixel Moda ha preparado para los turistas que estarán en la ciudad y por supuesto para los Barranquilleros.

“Este año habrán conferencias espectaculares, tendremos a Beatriz Camacho, Adriana Fernández, Bianca Ma, Efraín Monoyón, Erika Kicena, Lali, Bayma Olami, Mar de Lua, Lina Cantillo, entre otras. Tendremos tours, torneos y desfiles de moda, los participantes podrán conocer los vestidos más fascinantes de Barranquilla. La bienvenida será en un sello agradecido en las playas de Puerto Mocho, donde siempre se une con el mar y río. La Fábrica de Cultura se convertirá en el escenario para todas las ventas de moda, las exposiciones y la experiencia de moda. Y para finalizar, en el gran Malecón del río, cerca de la sede de la pasarela Barranquilla de Moda, haremos una visita al Barrio Abajo, uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad y un recorrido guiado por el Museo del Carnaval, La Casa del Carnaval para hablar de moda de fantasía”, dijo.

Jesús Rueda

Se mencionó igualmente la Ciénaga de Mallorquín, donde los asistentes podrán despedirse de esta edición del Congreso Latinoamericano de Ixel Moda.