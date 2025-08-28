Un insólito caso se presentó en Inglaterra, tras conocerse que la directora de una funeraria escondía los cuerpos de bebés recién nacidos en su casa para supuestamente cuidarlos.

Esta situación, que ha causado conmoción y rechazo internacional, salió a la luz pública luego de la denuncia de varias familias en la ciudad de Leeds, cuyos cuerpos de sus niños fallecidos aparecieron en la vivienda de la mujer en extrañas condiciones.

De acuerdo a la investigación revelada por la BBC, la polémica inició con la denuncia de Zoe Ward, una madre que en 2021 perdió a su bebé de tres semanas de nacido y en medio de su duelo acudió a la funeraria Florrie’s Army, dirigida por Amie Upton, quien era reconocida por ofrecer servicios personalizados para padres en duelo, pero su bebé no estaba allí.

No obstante, la mujer se encontró con una escena perturbadora al llegar a la casa de Upton: el cuerpo de su hijo estaba “sentado en una hamaca”, al lado de la directora de la funeraria, mientras sonaban caricaturas infantiles en el televisor.

Otra de las denuncias fue hecha a comienzos de 2025, cuando una pareja relató que el cuerpo de su hija recién nacida fue hallado en la vivienda de la mujer, cuando debía estar era en la funeraria. Según los padres, el cadáver de la niña tenía mal olor y no parecía conservado.

Por su parte, Amie Upton defendió su actuar asegurando en una entrevista al diario The Mirror que lo hacía para brindarles un “cuidado cercano” a los bebés fallecidos.

De igual manera, narró que su funeraria fue creada tras la pérdida de su propia hija y que desde entonces procura brindarles amor y atención a los niños muertos para que nunca queden solos mientras los velan.

“Yo estaba con ellos todo el tiempo. Les leía cuentos, los mantenía limpios y en cunas frías. Sus bebés solo conocían el amor”, añadió la mujer, enfatizando que en ocho años de servicio solo había recibido dos quejas formales por su trabajo.

Por su parte las autoridades de Leeds se pronunciaron ante las recientes denuncias, señalando que ya la habían investigado en 2021 sin hallar delitos, pero ahora, le prohibirían el acceso a morgues y salas de maternidad del sistema de salud local.