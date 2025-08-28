La Policía Nacional de República Dominicana confirmó la detención de Juan José Guerrero Quezada, de 38 años, acusado de asesinar a su hermana Mildred Estefanía Guerrero Quezada.

El cuerpo de la joven fue encontrado desmembrado dentro de una cubeta en el baño de su vivienda en el sector Los Restauradores, municipio Mao, en la provincia Valverde.

De acuerdo con las autoridades, el hombre admitió su responsabilidad en el hecho, aunque los motivos que lo llevaron a cometer el crimen siguen bajo investigación.

Esto paso en Mao.

Asimismo, destacaron que pudieron capturarlo gracias a un amplio proceso de inteligencia que incluyó análisis forenses, revisión de cámaras de seguridad y entrevistas especializadas.

Encontraron en el apartamento de la víctima, más restos humanos guardados en recipientes, así como prendas de vestir que aportan evidencia adicional sobre la brutalidad del caso.

La Policía Nacional informó hoy que, en coordinación con el Ministerio Público, fue arrestado Juan José Guerrero Quezada, de 38 años, señalado como el responsable de quitarle la vida a su hermana, Mildred Estefanía Guerrero Quezada, de 35, en un hecho ocurrido el pasado 24 de…

Según el informe policial, Guerrero Quezada intentó deshacerse de las armas blancas utilizadas en el homicidio lanzándolas cerca de un canal próximo a la cárcel pública de Mao.

También habría confesado que, tras el crimen, empeñó pertenencias de su hermana y vendió aves domésticas de la víctima con el objetivo de conseguir dinero para comprar sustancias prohibidas.

El Ministerio Público procederá con las acciones judiciales correspondientes para Juan José Guerrero Quezada.