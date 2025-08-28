El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo este miércoles que el país está preparado para enfrentar “lo que venga por muy duro que sea”, tras mencionar el alistamiento de milicianos para “defender la patria” ante las intenciones que tiene Estados Unidos de enviar embarcaciones en el mar Caribe para combatir el narcotráfico.

“Nosotros no subestimamos ninguna amenaza. Tampoco la sobrestimamos y mucho menos la desestimamos (...). ¿Nos preparamos para lo peor? Siempre. Eso es una condición nuestra para enfrentar lo que venga por muy duro que sea”, dijo Cabello en su programa semanal, ‘Con el mazo dando’, transmitido por el canal estatal VTV.

Así mismo, el número dos del chavismo valoró que los venezolanos asistieran a las jornadas de alistamiento para la defensa del país, luego de que Washington manifestara estar preparado para “usar todo su poder” para frenar el “flujo de drogas” hacia su territorio, lo que incluye un despliegue de buques estadounidenses en aguas cercanas a Venezuela.

“Lo que sí es cierto es que nuestro pueblo, nuestros compañeros, nuestras mujeres, nuestros jóvenes han dado un paso al frente para defender la patria de la agresión que sea”, subrayó Cabello.

Las autoridades venezolanas continuarán este viernes y sábado con el proceso de alistamiento de milicianos que comenzó el pasado fin de semana ante las “amenazas” y “agresiones” de Estados Unidos que denuncia Caracas y para ello habrá “más de 1.000 puntos”, según dijo hoy el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

El martes, el Gobierno de Nicolás Maduro, a través de su misión permanente ante la ONU, alertó que Estados Unidos planea enviar “un crucero lanzamisiles” y “un submarino nuclear de ataque rápido” a las costas venezolanas la próxima semana, entre otros “buques de guerra”.

Esto, según Venezuela, representa “una grave amenaza a la paz y la seguridad regionales”, así como una violación del Tratado de Tlatelolco, que declaró a América Latina y el Caribe como zonas libres de armas nucleares.

Antes del despliegue militar, la Administración de Donald Trump había duplicado a cincuenta millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro, a quien acusa de “violar las leyes de Estados Unidos sobre narcóticos”.