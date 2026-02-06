La Registraduría Nacional realizó este viernes 6 de febrero el sorteo que definió el orden de aparición de las consultas y los precandidatos a la presidencia en la tarjeta electoral.

Asimismo, según el resultado del sorteo, en el tarjetón que se utilizará el próximo 8 de marzo, la primera posición quedó para la consulta de las Soluciones, en la parte central se ubicaron los candidatos de la Gran Consulta por Colombia, y al final aparecieron los cinco aspirantes del Frente por la Vida.

El sorteo se realizó siguiendo el calendario electoral, que establecía las 6:00 de la tarde como hora límite para que los aspirantes confirmaran su participación en las consultas o formalizaran su retiro.

Por otro lado, en la Consulta de las Soluciones competirán dos precandidatos: Claudia Nayibe López Hernández, quien ocupará la primera posición en su tarjeta, y Leonardo Humberto Huerta Gutiérrez, ubicado en la segunda casilla. Esta consulta tendrá un espacio independiente dentro del tarjetón, respetando la ubicación que le correspondió durante el sorteo general.

Además, la Gran Consulta por Colombia contará con una lista más extensa de aspirantes. Según el orden definido, Mauricio Cárdenas Santamaría lidera la tarjeta, seguido por David Andrés Luna Sánchez, Victoria Eugenia Dávila Hoyos, Juan Manuel Galán Pachón, Paloma Susana Valencia Laserna, Juan Carlos Pinzón Bueno, Aníbal Gaviria, Enrique Peñalosa Londoño y Juan Daniel Oviedo. Todos ellos conforman el bloque que se ubicará en la sección central del tarjetón.

Por su parte, la tarjeta del Frente por la Vida incluirá a Héctor Elías Pineda Salazar, Édison Lucido Torres Moreno, Roy Leonardo Barreras Montealegre, Martha Viviana Bernal Amaya y Daniel Quintero Calle, siguiendo el orden determinado en el sorteo. Esta consulta quedó en la tercera posición general del tarjetón.

Además, la jornada también estuvo marcada por ajustes en la composición inicial de algunos bloques. Camilo Romero anunció su retiro del Frente por la Vida luego de que el Consejo Nacional Electoral excluyera del proceso a Iván Cepeda, lo que permitió que la consulta definiera su lista final antes de que venciera el plazo establecido.

Finalmente, la Registraduría recalcó que el día de las elecciones cada votante recibirá tres tarjetones: uno correspondiente a la consulta interpartidista (si decide participar), otro para la elección de Senado y un tercero para la Cámara de Representantes. Asimismo, es fundamental que los ciudadanos marquen únicamente una opción en la consulta seleccionada, para que su voto sea válido.