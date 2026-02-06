La Registraduría Nacional del Estado Civil formalizó la inscripción de Daniel Quintero Calle como precandidato presidencial por el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) y autorizó su participación en la consulta interpartidista del bloque de izquierda denominado Frente por la Vida.

La decisión quedó consignada en la Resolución 1331 de 2026, mediante la cual la autoridad electoral ordenó inscribir la candidatura del exalcalde de Medellín para la consulta que se realizará el 8 de marzo de 2026, con miras a definir el aspirante presidencial del sector para las elecciones del 31 de mayo del mismo año.

La inscripción de Quintero se produce luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ordenara a la Registraduría proceder con el trámite, siempre que se verificara el cumplimiento de los requisitos formales exigidos por la normativa vigente.

El organismo electoral había sido consultado sobre la viabilidad de la participación del exmandatario en la consulta interpartidista, tras un proceso previo en el que su inscripción había sido rechazada en primera instancia.

¿Qué es la consulta del ‘Frente por la Vida’?

La consulta interpartidista del Frente por la Vida reúne a varios sectores políticos, entre ellos el Movimiento AICO, el Partido del Trabajo de Colombia, el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) y otras fuerzas del espectro progresista.

En este mecanismo participarán varios precandidatos presidenciales, entre ellos Daniel Quintero, con el objetivo de definir una candidatura única para los comicios presidenciales de 2026.

Calendario electoral

La consulta interpartidista está programada para el 8 de marzo de 2026, mientras que las elecciones presidenciales se realizarán el 31 de mayo del mismo año.

Con esta decisión, Daniel Quintero queda oficialmente habilitado para competir dentro del proceso de selección del candidato presidencial del Frente por la Vida.