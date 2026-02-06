El presidente Gustavo Petro anunció este viernes 6 de febrero que no votará en la consulta del próximo 8 de marzo. La decisión del mandatario se da conocer luego que Consejo Nacional Electoral no le permitiera al aspirante a la presidencia Iván Cepeda integrar la consulta del “Frente por la Vida”.

El mandatario aseguró que solo votará “por cambiar el congreso que hace las leyes” y además aseguró que volvería a votar en la primera vuelta.

En otra publicación, el jefe de Estado calificó de arbitraria la decisión del CNE y afirmó que no es una “institución capaz de arbitrar unas elecciones”.

“Es de una arbitrariedad inmensa la cometida por el Consejo Nacional Electoral, demostrando que no es institución capaz de arbitrar unas elecciones, sino que es un simple apéndice del proyecto Duque, completamente parcializado.”, escribió desde su cuenta de X.

Además, Petro sugirió que Iván Cepeda debía ser restituido a la consulta, de lo contraría no debería hacer “consultas para nadie”.

“El candidato excluido debe ser restituido a la consulta o en realidad no se deberían hacer entonces consultas para nadie. Las reglas son democráticas y para todos.”, manifestó.

“Cuando yo llegue al frente del tarjetón, dado que me han quitado mi derecho de votar en la consulta de mi partido, votaré solo por sus listas al senado y cámara.”, agregó.

“Habrá que hacer una reforma constitucional y estamos cumpliendo con nuestras funciones”: CNE sobre propuesta de Iván Cepeda de eliminar esta entidad

José Antonio Parra, director de Inspección y Vigilancia del CNE, respondió este viernes desde Barranquilla a las aseveraciones realizadas por el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien dijo que de ganar la presidencia eliminará al Consejo Nacional Electoral.

Parra, quien esté en Barranquilla para la presentación de la plataforma digital para testigos electorales, comentó que para lograr tal fin habrá que realizar una reforma constitucional y que pese a la molestia del candidato al haber sido excluido de la consulta interpartidista de la izquierda en marzo, el CNE actuó bajo la ley.

“Pues resulta que habrá que hacer una reforma constitucional, el Consejo Nacional Electoral es un organismo constitucional, es una de las cinco ramas del poder público que ejerce una función importantísima como máxima autoridad de la organización electoral, y son temas que pues cualquier autoridad, a través de los procesos correspondientes, una reforma constitucional como sea, pero necesitaría hacerse el trámite correspondiente. ¿Qué es importante? El Consejo Nacional Electoral está ejerciendo funciones totalmente acordes a la Constitución, a la ley y pues las decisiones hay que adoptarlas”, apuntó.

Sobre la molestia por las determinaciones del CNE, como por ejemplo la no aceptación de listas a la cámara en diferentes circunscripciones del país, Parra manifestó que: “El Consejo Nacional Electoral está ejerciendo las funciones que constitucionalmente le han sido encomendadas, en el número 12 del artículo 65 de la Constitución Política, establece que el CNE conocerá de las revocatorias de institución de candidaturas, y pues ustedes han dado cuenta que todos los días se ha sesionado y ha hecho audiencias públicas para resolver estos asuntos que se han presentado, que son muchísimos los que han llegado y el Consejo pues está resolviendo absolutamente todos los casos en derecho”.

Finalmente señaló sobre la posibilidad de las tutelas y de llevar las inconformidades a la justicia ordinaria por parte de los integrantes del Pacto Histórico u otras colectividades que: “Las decisiones, tanto de los jueces como de las autoridades administrativas, en este caso pues cuentan con presunción de legalidad y cualquier persona puede ejercer las acciones correspondientes contra las decisiones de las autoridades”.