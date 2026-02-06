La inflación en Colombia aumentó. Según los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), este indicador anual al mes de enero se situó en 5,35 %, un número que es 0,25 puntos porcentuales menor si se hace la comparación con el dato anual al mes de diciembre de 2025 cuando estaba en 5,1 %. Este último fue el indicador de todos los incrementos que forman parte del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del país.

Si miramos la comparación de enero de 2026 con el de 2025, el aumento es de 0,13 puntos porcentuales.

En ese sentido, la subdirectora del Dane, Andrea Ramírez, reveló en los datos IPC del primer mes de 2026, que el rubro económico que sigue contribuyendo de forma anual al IPC es el alojamiento y servicios públicos, con una contribución de 1,42 puntos porcentuales y una inflación de estas actividades del 4,59 %.

Otra división de gasto que sigue pesando en el bolsillo de los colombianos son los servicios de restaurantes con su popular ‘corrientazo’ con una contribución de 1,01 puntos porcentuales y una inflación de 9,01 %.

Otros rubros económicos que tienen todavía una inflación más alta que el IPC de enero son las bebidas alcohólicas y tabaco con 7,58 %, la salud con 7,38 %, la educación con 7,36 %, y el transporte con 5,79 %.

Si nos vamos por ciudades, Pereira es el territorio con mayor inflación del país, con un indicador de 6,17 % anual, y la de menor indicador en la inflación sigue siendo Santa Marta con 3,50 %. Barranquilla, por su parte, es la octava ciudad con menor inflación del país para enero con un indicador de 5,43 %, por encima del promedio nacional.

Hay que destacar que la revelación del dato inflacionario servirá de base para el Banco de la República para determinar la senda que tomará la política monetaria en 2026.

El Emisor, en su primera reunión de política monetaria hizo un primer ajuste de 100 puntos básicos en la tasa de intervención, de 9,25 % a 10,25 %, anticipándose a los efectos inflacionarios que se esperan para el cierre del año.

La subida de la inflación estuvo en línea con lo que pronosticaban en gran mayoría el mercado financiero colombiano.