Tras varios días de discusión y críticas dentro de los sectores de izquierda, el precandidato presidencial Camilo Romero anunció que se baja de la consulta Frente por la Vida a la que se han inscrito representantes del progresismo y a la que el CNE le negó la entrada a Iván Cepeda.

Lea también: Frente frío podría debilitarse y volverse estacionario desde este viernes

El anuncio lo hizo en Santa Marta durante un acto de campaña de Iván Cepeda, el más fuerte contendor de esa ala política: “Acabo de radicar ante la Registraduría esta carta que es mi renuncia a la consulta”.

“Más coherencia, menos codicia. La política hoy se define entre el viejo poder del pasado y el futuro que estamos construyendo. A partir de hoy no cuentan con Camilo Romero para dividir el progresismo”, sostuvo durante el evento de campaña.

El también exsenador se suma a Juan Fernando Cristo que también le dijo no a participar a la consulta tras la decisión del Consejo Nacional Electoral, CNE, de no permitir la participación del también precandidato presidencial Iván Cepeda por haber participado en una consulta previa en octubre.

Lea también: El 70 % de empresarios prepara recortes de personal tras alza del mínimo y la reducción de jornada laboral, según Fenalco

“Una consulta de centroizquierda sin la izquierda democrática queda incompleta y debilita la posibilidad de una opción progresista unificada. Aunque @SomosEnMarcha había decidido participar, la decisión del @CNE_COLOMBIA cambió sustancialmente las condiciones políticas y tiene un impacto negativo para el país”, escribió el ex jefe de la cartera política del gobierno del presidente Gustavo Petro en sus redes sociales.

El no del CNE a Cepeda

Con una votación de seis votos contra la participación del senador Cepeda en la consulta y cuatro a favor, el CNE rechazó la posibilidad de que el nombre del candidato petrista esté en esa votación en la que sí estarán el exsenador Roy Barreras y cuatro candidatos más.

El CNE argumentó que de participar en la elección de la coalición ‘Frente por la vida’ el próximo 8 de marzo, Cepeda incurriría en una doble participación en consultas, debido a que ya hizo parte de una realizada el pasado 26 de octubre para elegir al candidato del Pacto Histórico.

Lea también: Ordenan pago de pensión a hombre en condición de discapacidad: Colpensiones se la negó pese a la demostrada dependencia de su madre

En ese proceso fue elegido con 1.540.391 votos, el 65,13 % del total, frente a 678.962 votos de la exministra de Salud Carolina Corcho.

Mientras algunos sectores sostienen que la normativa electoral impide competir en más de una consulta, el equipo del precandidato argumenta que la de octubre fue de carácter partidista y no interpartidista, por lo que sostienen que no existiría una inhabilidad para participar en la del 8 de marzo.

El senador Cepeda, que ratificó el miércoles que se inscribirá directamente para la primera vuelta de las elecciones presidenciales que se celebrarán el 31 de mayo, calificó la decisión del CNE como “antidemocrática”.

“El Consejo Nacional Electoral ha tomado una decisión que no tiene precedentes en tiempos recientes. Ha violado los derechos de toda una colectividad, ni más ni menos que el partido más influyente que hay hoy en Colombia, que es el Pacto Histórico, y mediante una decisión ha revocado mi inscripción a la consulta”, expresó Cepeda en un video.