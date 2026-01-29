El registrador Hernán Penagos anunció que durante las elecciones a Congreso y consultas interpartidistas a la Presidencial del próximo 8 de marzo, los jurados de votación informarán a los ciudadanos de la existencia de los tarjetones de las consultas y serán los votantes quienes decidirán si participan o no en ellas.

“Serán los jurados de votación quienes informen a la ciudadanía sobre la existencia de la tarjeta electoral para la consulta popular y será exclusivamente el ciudadano quien decide si participa o no”, aclaró el jefe de la organización electoral.

Precisó en este sentido que “el 8 de marzo, los jurados entregarán dos tarjetas electorales: la de Senado y Cámara de Representantes. Ellos tienen el deber de informar a la ciudadanía sobre la existencia de la tarjeta electoral para las consultas y el ciudadano decidirá si quiere hacer ejercicio de ella, es decir, votarla o no”.

Esto en la reunión de este jueves en el marco del Plan Democracia, con la participación del registrador nacional, Hernán Penagos; el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez; el procurador general, Gregorio Eljach; el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, y la Cúpula Militar.

El objetivo del encuentro es “fortalecer las garantías de seguridad, transparencia y confianza en el proceso electoral”.

