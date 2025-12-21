La imagen de la estatua de Shakira en el Malecón del Río, luciendo sobre sus caderas la bandera del Junior, refleja lo que significó el 2025 para Barranquilla. Ambos –Shakira y Junior– les dieron grandes felicidades a sus coterráneos en este año que termina y dejaron muy altas las expectativas para lo que será el 2026.

Mientras Shakira se consolidó como la gran artista internacional de Latinoamérica, el Junior de Barranquilla estampó sobre su escudo la anhelada undécima estrella. La afición ‘tiburona’ salió de vacaciones con una sonrisa de oreja a oreja, como no sucedía desde hacía algunos años. Shakira, por su parte, no solo no dejó de facturar un solo segundo, sino que se convirtió en un referente para todas las mujeres, que ven en ella un ejemplo de constancia y disciplina.

De manera que no hay dudas de que este 2025, que estamos muy cerca de despedir, fue el año de los máximos referentes de ‘Curramba la Bella’.

Cerrar el año destacando los éxitos de Shakira y el Junior –los dos personajes del 2025– avizora un 2026 también colmado de logros para ambos protagonistas barranquilleros. La ciudad –con el alcalde Álex Char a la cabeza– también demostró que ningún reto le queda grande.

El próximo año, Barranquilla será sede de la final de la Copa Conmebol Suramericana –que se llevará a cabo en un Estadio Metropolitano Roberto Meléndez remodelado y modernizado– y también jugará duro para ser anfitriona muy pronto de una carrera de la Fórmula 1, como se lo anunció el propio alcalde Char a Erika Fontalvo, directora de EL HERALDO.

Así las cosas, el 2025 culmina con extraordinarias noticias para la ciudad y su gente, pero también con mucho optimismo por lo que será el 2026. Veamos, por qué Shakira y el Junior son las personas del 2025...

En el 2025 Shakira no lloró… facturó

No hubo medio de comunicación, revista, programa de televisión y radio ni redes sociales que en este 2025 no se ocupara de la gira de Shakira, ‘Las mujeres ya no lloran’. Ahora las mujeres “facturan”. Ese mensaje contundente por parte de Shakira caló fuerte entre las mujeres, sobre todo en países y regiones con una marcada cultura machista, como la nuestra. Shakira convirtió su experiencia personal en una poderosa herramienta para demostrar que el éxito viene acompañado de constancia y disciplina.

La revista Billboard –una de las más prestigiosas del mundo– destacó a Shakira como símbolo de la resiliencia, tanto para el género femenino como para la industria musical. En este 2025, Shakira sacó adelante con rotundo éxito, tanto su carrera como su familia: sus hijos –ya adolescentes– la acompañaron en buena parte de su gira y pudieron disfrutar de una ‘Loba’ orgullosa y feliz al lado de Milan y Sasha. El 2025 cierra con una Shakira sonriente, esperando un 2026 con fe y optimismo.

¡Junior tu papá… lo demás vale… !

En este 2025 que termina, una vez más quedó demostrado que Junior es tu papá y que todo lo demás vale… La llegada de la estrella 11 se convirtió en el bálsamo que esperaba el universo juniorista para terminar un año feliz y contento. Una vez más quedó demostrado que el Junior –más que un equipo de fútbol– es un sentimiento. De sus triunfos y fracasos dependen nuestras alegrías y tristezas. Así de fácil. Punto.

La inmensa mayoría de la Región Caribe –no solo Barranquilla– celebró la undécima estrella, como si hubiese sido la primera alcanzada en 1977, cuando se empezó a escribir la historia triunfal del equipo tiburón. El “sentimiento juniorista” es difícil de entender por algunos analistas “paramunos”, quienes sufren con cada triunfo tiburón. Todavía siguen llorando, hablando de lo “injusto” que resultó el triunfo del equipo barranquillero. Édgar Perea y Fabio Poveda Márquez deben estar gozando en el cielo con la estrella 11 y –mucho más– con las lágrimas de envidia y dolor que bajan de los “micrófonos paramunos”.

Llegó la hora de apuntarle a la Copa Conmebol Libertadores

El 2026 debe ser el año de la consolidación internacional del Junior de Barranquilla. Ya es hora de pensar en la Copa Conmebol Libertadores como una posibilidad real. La Libertadores tiene que dejar de ser un sueño inalcanzable. Las directivas del Junior –con Fuad Char y su familia a la cabeza– deben saber que la afición respalda al equipo con pasión y entrega, como quedó demostrado en los partidos del cuadrangular final y también contra el Tolima de local. Patrocinadores y “apasionados junioristas”, como Christian Daes y la empresa Tecnoglas, también deben saber que el “juniorismo” está firme en el propósito de apuntarle a la Libertadores en este 2026, que está a la vuelta de la esquina. No es fácil hacer grandes inversiones en buenos jugadores, en un mercado tan incierto y competido como el latinoamericano, pero vale la pena hacer los más grandes esfuerzos.

La sola chequera de los equipos brasileños y hasta de los mismos argentinos es difícil de igualar, pero Barranquilla, la región Caribe y los junioristas del país tienen la convicción de que llegó la hora de que el equipo tiburón comience a nadar con éxito en aguas internacionales.

Shakira: ejemplo de constancia, resiliencia y éxito empresarial

Este 2025 fue el año del relanzamiento y la consolidación de Shakira como la artista más importante de Latinoamérica. Tres años después de ponerle punto final a su relación con Gerard Piqué –exjugador del Barcelona de España–, Shakira concentró sus energías en darle un nuevo aire a su exitosa carrera. Y en este 2025 lo logró. Su gira mundial ‘Las mujeres ya no lloran’ se convirtió en un verdadero fenómeno de masas en América y Europa.

Las cifras del tour de Shakira son astronómicas: generó más de 330.000.000 de dólares y vendió cerca de 3.000.000 de boletas en sus presentaciones en distintas ciudades, incluyendo –obviamente– a Barranquilla, su tierra natal. En este 2025, Shakira llenó todos los estadios donde se presentó una, dos y hasta tres veces consecutivas. Atrás quedaron los conciertos en las “arenas”, con poco público y poco despliegue escénico. Hoy por hoy no existe en América Latina una artista de la talla de Shakira. Punto. Ella es la gran referente de las mujeres en todo el mundo, que ven en ella un ejemplo a seguir.