El plan de aquel octubre, en Llanogrande, entre Álvaro Uribe Vélez y César Gaviria nació con aires de cumbre histórica: dos expresidentes, cuyos nombres definieron la política colombiana de las últimas décadas, se unieron con la ambición de coser una coalición amplia, transversal, suficiente para enfrentar juntos la próxima contienda electoral con el objetivo de derrotar al petrismo. Sin embargo, la intención quedó solo en palabras.

Abelardo De la Espriella y Sergio Fajardo, dos polos opuestos que integrarían esta gran apuesta de la centro- derecha, armaron ‘rancho’ aparte de cara a las elecciones del 2026 al dejar en claro su postura de no querer hacer parte de las consultas interpartidistas.

Primero, De la Espriella desarmó la estrategia uribista a través de una carta pública donde expresó su inconformismo con aspectos de ‘forma’ en la construcción de esta apuesta. Luego, Fajardo tomó distancia, tras los buenos resultados que obtuvo en la más reciente encuesta que mide la intención de voto de cara a las presidenciales.

“Nuestra disparidad de criterios en esta ocasión obedece a un asunto de forma y no de fondo, porque ambos defendemos los principios y valores fundacionales que representan el alma de la colombianidad. Un líder de la dimensión del presidente Uribe tiene perfectamente claro que el disenso es la base de la democracia. El afecto, la lealtad y la admiración que le profeso al Gran Colombiano son imperecederos e inmutables. Me siento honrado con su amistad; su sabiduría y visión han sido inspiración y faro de luz para mi vida”, explicó De la Espriella.

El abogado y ahora político entregó el jueves ante la Registraduría Nacional de Colombia 4,78 millones de firmas ciudadanas como aval para ser candidato a la Presidencia en las elecciones de 2026.

Según el aspirante, “ir a una consulta en marzo diluiría este mandato espontáneo, patriótico y orgánico, que surge no de estructuras políticas establecidas, sino del clamor del pueblo que anhela la salvación de la patria”.

Igualmente dijo que hay una “necesidad imperiosa de una unión real y efectiva en la oposición, pero a través de mecanismos ágiles y transparentes” como la gran encuesta que propuso para el próximo 10 de diciembre.

Ese mecanismo “permitiría seleccionar un candidato con un mandato rápido y democrático, sin divisiones innecesarias y enfocándonos en preparar un gobierno sólido que incluya la restauración de la seguridad, la reactivación económica, la recuperación de nuestro sistema de justicia, el fortalecimiento de la democracia y la defensa de las instituciones”, agregó.

Además, reiteró que no descarta ir directamente a la primera vuelta “si esta unión no se materializa, para no perder tiempo valioso en procesos que podrían fragmentarnos aún más”.

De la Espriella recordó que ha sido crítico de las consultas, un mecanismo utilizado por la izquierda, porque implica un “gasto innecesario de recursos públicos en un momento en que el país enfrenta desafíos económicos profundos y lo que requiere es austeridad”.

Una encuesta de Invamer, divulgada el pasado lunes, mostró que el senador de izquierdas Iván Cepeda, del oficialista Pacto Histórico, lidera en todos los escenarios la intención de voto para las elecciones presidenciales de 2026, con el 31,9 %, seguido por De la Espriella con el 18,2 %.

En tercer lugar aparece el ex alcalde de Medellín y ex gobernador de Antioquia Sergio Fajardo, representante del centro, con el 8,5 %. Las senadoras uribistas María Fernanda Cabal y Paloma Valencia marcan ambas el 1,1 % de la intención de voto en esa encuesta, mientras que su compañera Paola Holguín obtiene solo el 0,7 %

“Las consultas no son el camino: terminan por beneficiar a los extremos, dividen al país entre unos contra otros y el centro queda estrangulado. Pierde. El reto real es quién puede sumar y unir una nueva mayoría para el futuro. Llevo un año caminando Colombia, y el clamor es unánime: estamos agotados de la polarización y de la política de unos contra otros. Es hora de dejar los extremos atrás. El enemigo de los colombianos no son los colombianos mismos; nuestros verdaderos adversarios son la corrupción, los radicalismos, los odios, las venganzas, el lenguaje violento y la violencia criminal que afecta barrios y regiones. Por eso busco, y buscaré, en todos los colores y pensamientos a quienes quieren derrotar estos desafíos, con una única condición: el respeto a la institucionalidad y a la Constitución, nuestro verdadero pacto social, que debemos proteger con toda la fuerza de la democracia”, explicó por su parte Fajardo a tráves de una carta.

De esta manera, con la consulta descartada, el mapa electoral de 2026 tiende hacia la fragmentación. De la Espriella, Fajardo y otros aspirantes seguirán caminos separados. Para el electorado, los bloques de centro-derecha pierden su chance de presentarse como alternativa unida frente a la izquierda.

Según el calendario electoral, la primera vuelta presidencial se celebrará el 31 de mayo de 2026 y la segunda, en caso de ser necesaria, será el 21 de junio.

Por otro lado, el aspirante presidencial Luis Gilberto Murillo expresó que su movimiento significativo manifestó su intención de no hacer parte de la consulta interpartidista del marzo del próximo año.

“Nosotros no cerramos ninguna posibilidad, pero vamos directo a primera vuelta, vamos a ganar en segunda vuelta y entramos a la Casa de Nariño”, aseguró.

Cepeda se afianza en la izquierda

El senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, se sigue manteniendo como la figura más fuerte del progresismo de cara al 2026; sin embargo, aún no hay claridad si hará parte del Frente Amplio o irá a primera vuelta directamente. Con el objetivo de conseguir más respaldos, este martes, el senador tuvo un encuentro en las instalaciones del Club El Nogal con la participación de representantes de la Cámara de Comercio Colombo-Americana y del grupo Aliadas. Este grupo reúne a 36 asociaciones y gremios empresariales, con presencia en sectores como manufacturas, agroindustria, gastronomía, salud, farmacéutico, tecnología, logística, movilidad sostenible, cajas de compensación, medios de comunicación y servicios, representando a unas 6.000 empresas.