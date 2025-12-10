El próximo 10 de enero se estará llevando a cabo en Valledupar, la tradicional carrera de Los Santos Reyes en ocasión al aniversario de la capital del Cesar, que en este 2026 cumple 476 años.

Le puede interesar: Accidente en Valledupar: adolescentes sobrevivientes están fuera de peligro

Para la organización de este evento se ha desarrollado una logística inicial para la inscripción de los participantes, cuyas postulaciones estarán hasta el 26 de diciembre de este año en curso.

Los participantes correrán en dos distancias: 5K y 10K, y cuenta con el aval de la Liga de Atletismo del Cesar, garantizando estándares técnicos y organizativos de alto nivel, proyectando a Valledupar como Ciudad de Eventos y referente del atletismo nacional.

Vea aquí: Un hombre fue enviado a prisión por intentar prenderle fuego a su pareja e hijas

Asimismo, los preparativos se están realizando en conjunto entre el Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física, INDER y la Caja de Compensación Familiar del Cesar, Comfacesar.

Cortesía

“Trabajamos de la mano con Comfacesar, reafirmando el compromiso del gobierno del alcalde Ernesto Orozco Durán con el bienestar integral de las familias, haciendo del deporte una herramienta de salud, recreación y unión ciudadana”, expresó Alinson González Escorcia, director del INDER Valledupar.

Lea también: Asesinan a hombre a bala en Riohacha cuando salió a entregar la motocicleta en la que trabajaba

Por su parte, la gerente de servicios sociales de Comfacesar, Lilian Paola Ramos, expresó: “Este año nos unimos a la Carrera de los Santos Reyes, en alianza con el INDER y la Alcaldía de Valledupar, aportando nuestra experiencia técnica y logística para fortalecer este importante evento de ciudad. Además, facilitaremos la participación de nuestros afiliados de categorías A y B mediante un subsidio para la inscripción”, manifestó.