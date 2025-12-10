Un caso de violencia intrafamiliar quedó evidenciado en la manzana 8 del barrio Populandia, de Valledupar, donde un hombre identificado como Jesualdo Martínez Lara, de 44 años, arremetió contra su compañera sentimental y sus dos hijas menores de edad.

Lea más: En Valledupar definen lineamientos para publicidad electoral de cara a elecciones al Congreso 2026

Los hechos se presentaron el pasado domingo cuando se celebraba la Noche de Velitas. En medio de una discusión el agresor le pidió a su pareja las llaves del vehículo para salir de la vivienda, a lo cual ella se negó debido a que estaba en estado de embriaguez.

Martínez Lara lleno de rabia tomó la gaveta de un escaparate y la golpeó fuertemente hasta dejarla indefensa. Seguidamente la amarró junto con sus hijas, con la intensión de prenderles fuego.

En medio del nerviosismo una de las menores de edad logró soltarse y dar aviso a la Policía Nacional, que llegó a los pocos minutos y evitó una tragedia.

Ver más: Muere presunto miembro del ‘Clan del Golfo’ en medio de enfrentamientos con el Ejército

“La víctima informó a los policías, que su pareja sentimental la había agredido verbal y físicamente, además de rociarle gasolina con la intención de prenderle fuego”, indicó la Policía Nacional.

Seguidamente el sujeto fue trasladado a la URI de la Fiscalía, donde fue judicializado por el delito de violencia intrafamiliar y quedó preso en un establecimiento carcelario.