La Alcaldía de Valledupar expidió el Decreto 1167 del 3 de diciembre de 2025, que regula la instalación de publicidad exterior visual durante la campaña de elecciones al Congreso del 8 de marzo de 2026.

Lea: Muere presunto miembro del ‘Clan del Golfo’ en medio de enfrentamientos con el Ejército

Según la administración municipal, la medida busca proteger el espacio público, organizar la imagen urbana y asegurar un trato equitativo entre las diversas organizaciones políticas.

El decreto mantiene la autorización de 30 vallas comerciales registradas: 15 en el área urbana y 15 para la zona corregimental. Además, cada partido, movimiento o grupo significativo de ciudadanos podrá utilizar un carro valla y ubicar un aviso en cada sede política, siempre que el mismo no supere el 30 % de la fachada, ni exceda los 48 metros cuadrados.

Lea: Valledupar consolida la planificación de los Juegos Parasuramericanos 2026

Asimismo, se determinó que toda pieza publicitaria deberá contar con autorización previa de la Secretaría de Gobierno. Dichos elementos deberán cumplir requisitos técnicos, jurídicos y ambientales, y respetar zonas sensibles del municipio, entre ellas: Parques y plazas públicas, instituciones educativas y de salud, bienes de interés cultural, zonas de protección ambiental, mobiliario urbano, postes, puentes peatonales y señales viales, separadores, glorietas y áreas exclusivas para el tránsito, pasacalles, pendones y murales.

Para asegurar control y vigilancia en el proceso, los inspectores urbanos y rurales de Policía serán los responsables de verificar el cumplimiento del decreto. En caso de infracción, se dará inicio a los procedimientos sancionatorios.

Lea: ‘Tenía 16 años, hizo una travesura y mira el costo’: hermano de Samuel David, víctima mortal de accidente en Valledupar

A partir del lunes 8 de diciembre, los partidos y movimientos políticos quedaron autorizados para realizar publicidad exterior visual, cumpliendo con los requisitos establecidos. Finalizada la jornada electoral, las organizaciones políticas deberán retirar sus elementos publicitarios en un plazo máximo de 24 horas.